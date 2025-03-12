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В Киеве пройдет "МІЙ ФЕСТ" о ментальном здоровье и сексуальной культуре

Киев • УНН

 • 22590 просмотра

Новая культура говорить о важном: в Киеве впервые состоится фестиваль о ментальном здоровье и сексуальной культуре

В Киеве пройдет "МІЙ ФЕСТ" о ментальном здоровье и сексуальной культуре

29 и 30 марта 2025 года в Pochayna Event Hall состоится МІЙ ФЕСТ - первый в Украине фестиваль, посвященный ментальному здоровью, сексуальной культуре и построению здоровых отношений - темам, которые приобрели особую актуальность в условиях войны. Лекции, дискуссии, практические занятия на критически важные темы проведут ведущие специалисты и влиятельные лица: Юлия Ярмоленко, Петр Черноморец, Александр Наумчук, Маша Ефросинина, Игорь Донских, Руся Данилкина и другие.

Сегодня мы сталкиваемся с множеством вызовов: эмоциональное выгорание, тревожность, разрыв социальных связей, трудности в отношениях. МІЙ ФЕСТ — это уникальная возможность понять свои потребности, границы и желания, узнать о сексуальной культуре, научиться создавать здоровые отношения и справляться со всесторонним давлением. Это забота о своем ментальном здоровье в интерактивном формате и инструмент борьбы с отсутствием в Украине сексуального воспитания и здоровой культуры построения романтических и партнерских отношений.

Главные темы МІЙ ФЕСТ:

  • психологическая поддержка во время войны. Стресс, тревожность и проживание потерь;
    • как сформировать новую сексуальную культуру;
      • любовь к себе и телесность: понимание и принятие тела;
        • отношения с партнерами: ответственная интимность и секс во время войны. Отношения на расстоянии;
          • отношения с близкими: построение открытого диалога между родителями и детьми. Как говорить о сексе с детьми;
            • принятие себя с травмами и ранениями — опыт ветеранов;
              • где взять мотивацию жить.

                Фестиваль впервые объединит тех, кто хочет знать и понимать себя лучше для гармоничной и комфортной жизни и готов откровенно говорить о важном. После каждого выступления или паблик-тока будет возможность задать вопрос спикеру. МІЙ ФЕСТ создаст пространство, где каждый может найти свою точку опоры для развития и изменений. Фестиваль не даст готовых ответов, но предложит разные взгляды на сложные вопросы, практические инструменты для улучшения качества жизни и стимулирует поиск решения проблем.

                Война обострила понимание ценности момента. Не откладывайте жизнь на потом! Каждый день это возможность для счастья, развития, и построения качественных отношений даже в кризисные времена.

                В программе фестиваля:

                • интенсивное погружение в темы отношений, сексуальности и ментального здоровья;
                  • безопасное пространство для обсуждения табуированных тем;
                    • ведущие эксперты по психологии и сексологии;
                      • лекции, практические воркшопы, дискуссии и паблик-токи;
                        • мастер-классы и презентации;
                          • маркет и зона отдыха;
                            • благотворительные инициативы.

                              Среди спикеров фестиваля:

                              • Маша Ефросинина, общественный деятель;
                                • Игорь Донских, влиятельный человек;
                                  • Александр Наумчук, врач-уролог;
                                    • Юлия Ярмоленко, секс-педагог;
                                      • Петр Черноморец, нейробиолог;
                                        • Руся Данилкина, ветеран и влиятельный человек;
                                          • Специалисты по репродуктологии: Юлия Лапузина, Алла Лазаревич, Лариса Теплюк, Алла Бараненко;
                                            • Наталья Мирошниченко, психолог.

                                              Сегодня особенно важно создавать ощущение стабильности в собственном пространстве – от личных границ до здоровых привычек, улучшать ментальное здоровье. Психологическая грамотность – это фундамент качественной жизни.

                                              Что вы получите на МОЙ ФЕСТ:

                                              • Более глубокое понимание себя. Выявите собственные потребности, научитесь управлять эмоциями и выстраивать здоровые отношения.
                                                • Сообщество и новые знакомства. Найдете людей, которые разделяют ваши ценности.
                                                  • Вдохновение на изменения. Получите мотивацию и импульс к личному развитию.
                                                    • Инсайты о сексуальной культуре. Получите экспертные знания о собственном теле и желаниях.
                                                      • Практические инструменты для внутреннего равновесия. Освоите техники преодоления стресса, тревоги и эмоционального выгорания.
                                                        • Новый уровень открытости в общении. Поймете, как строить открытый диалог в паре, семье и обществе.

                                                          Специально для фестиваля шеф-повара Pochayna event catering разрабатывают уникальное меню, вдохновленное темой чувственности и наслаждения.

                                                          Организаторы: Pochayna Event Hall, ТЦ Gorodok Gallery и ASAP agency 

                                                          Медиа-партнеры: УНН, WoMo, Depo, Вечерний Киев, Громадське радіо, Ты Киев, 44.ua

                                                          Больше информации - на сайте https://miyfest.com/ и в соцсетях:

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                                                          ГДЕ: Pochayna Event Hall, проспект Степана Бандеры, 23, Киев 

                                                          КОГДА: 29-30 марта 12:00 - 19:00

                                                          БИЛЕТЫ: https://miyfest.com/#buy-ticket

                                                          Лилия Подоляк

                                                          Лилия Подоляк

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