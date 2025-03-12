В Киеве пройдет "МІЙ ФЕСТ" о ментальном здоровье и сексуальной культуре
Киев • УНН
Новая культура говорить о важном: в Киеве впервые состоится фестиваль о ментальном здоровье и сексуальной культуре
29 и 30 марта 2025 года в Pochayna Event Hall состоится МІЙ ФЕСТ - первый в Украине фестиваль, посвященный ментальному здоровью, сексуальной культуре и построению здоровых отношений - темам, которые приобрели особую актуальность в условиях войны. Лекции, дискуссии, практические занятия на критически важные темы проведут ведущие специалисты и влиятельные лица: Юлия Ярмоленко, Петр Черноморец, Александр Наумчук, Маша Ефросинина, Игорь Донских, Руся Данилкина и другие.
Сегодня мы сталкиваемся с множеством вызовов: эмоциональное выгорание, тревожность, разрыв социальных связей, трудности в отношениях. МІЙ ФЕСТ — это уникальная возможность понять свои потребности, границы и желания, узнать о сексуальной культуре, научиться создавать здоровые отношения и справляться со всесторонним давлением. Это забота о своем ментальном здоровье в интерактивном формате и инструмент борьбы с отсутствием в Украине сексуального воспитания и здоровой культуры построения романтических и партнерских отношений.
Главные темы МІЙ ФЕСТ:
- психологическая поддержка во время войны. Стресс, тревожность и проживание потерь;
- как сформировать новую сексуальную культуру;
- любовь к себе и телесность: понимание и принятие тела;
- отношения с партнерами: ответственная интимность и секс во время войны. Отношения на расстоянии;
- отношения с близкими: построение открытого диалога между родителями и детьми. Как говорить о сексе с детьми;
- принятие себя с травмами и ранениями — опыт ветеранов;
- где взять мотивацию жить.
Фестиваль впервые объединит тех, кто хочет знать и понимать себя лучше для гармоничной и комфортной жизни и готов откровенно говорить о важном. После каждого выступления или паблик-тока будет возможность задать вопрос спикеру. МІЙ ФЕСТ создаст пространство, где каждый может найти свою точку опоры для развития и изменений. Фестиваль не даст готовых ответов, но предложит разные взгляды на сложные вопросы, практические инструменты для улучшения качества жизни и стимулирует поиск решения проблем.
Война обострила понимание ценности момента. Не откладывайте жизнь на потом! Каждый день — это возможность для счастья, развития, и построения качественных отношений — даже в кризисные времена.
В программе фестиваля:
- интенсивное погружение в темы отношений, сексуальности и ментального здоровья;
- безопасное пространство для обсуждения табуированных тем;
- ведущие эксперты по психологии и сексологии;
- лекции, практические воркшопы, дискуссии и паблик-токи;
- мастер-классы и презентации;
- маркет и зона отдыха;
- благотворительные инициативы.
Среди спикеров фестиваля:
- Маша Ефросинина, общественный деятель;
- Игорь Донских, влиятельный человек;
- Александр Наумчук, врач-уролог;
- Юлия Ярмоленко, секс-педагог;
- Петр Черноморец, нейробиолог;
- Руся Данилкина, ветеран и влиятельный человек;
- Специалисты по репродуктологии: Юлия Лапузина, Алла Лазаревич, Лариса Теплюк, Алла Бараненко;
- Наталья Мирошниченко, психолог.
Сегодня особенно важно создавать ощущение стабильности в собственном пространстве – от личных границ до здоровых привычек, улучшать ментальное здоровье. Психологическая грамотность – это фундамент качественной жизни.
Что вы получите на МОЙ ФЕСТ:
- Более глубокое понимание себя. Выявите собственные потребности, научитесь управлять эмоциями и выстраивать здоровые отношения.
- Сообщество и новые знакомства. Найдете людей, которые разделяют ваши ценности.
- Вдохновение на изменения. Получите мотивацию и импульс к личному развитию.
- Инсайты о сексуальной культуре. Получите экспертные знания о собственном теле и желаниях.
- Практические инструменты для внутреннего равновесия. Освоите техники преодоления стресса, тревоги и эмоционального выгорания.
- Новый уровень открытости в общении. Поймете, как строить открытый диалог в паре, семье и обществе.
Специально для фестиваля шеф-повара Pochayna event catering разрабатывают уникальное меню, вдохновленное темой чувственности и наслаждения.
Организаторы: Pochayna Event Hall, ТЦ Gorodok Gallery и ASAP agency
Медиа-партнеры: УНН, WoMo, Depo, Вечерний Киев, Громадське радіо, Ты Киев, 44.ua
Больше информации - на сайте https://miyfest.com/ и в соцсетях:
https://www.instagram.com/miyfest
https://www.facebook.com/profile.php?id=61573178752787
ГДЕ: Pochayna Event Hall, проспект Степана Бандеры, 23, Киев
КОГДА: 29-30 марта 12:00 - 19:00
БИЛЕТЫ: https://miyfest.com/#buy-ticket