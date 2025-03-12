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У Києві пройде "МІЙ ФЕСТ" про ментальне здоров'я та сексуальну культуру

Київ • УНН

 • 22850 перегляди

Нова культура говорити про важливе: у Києві вперше відбудеться фестиваль про ментальне здоров'я та сексуальну культуру

У Києві пройде "МІЙ ФЕСТ" про ментальне здоров'я та сексуальну культуру

29 та 30 березня 2025 року у Pochayna Event Hall відбудеться МІЙ ФЕСТ - перший в Україні фестиваль, присвячений ментальному здоров'ю, сексуальній культурі та побудові здорових стосунків - темам, які набули особливої актуальності в умовах війни. Лекції, дискусії, практичні заняття на критично важливі теми проведуть провідні фахівці та впливовці: Юлія Ярмоленко, Петро Чорноморець, Олександр Наумчук, Маша Єфросиніна, Ігор Донскіх, Руся Данілкіна та інші.

Сьогодні ми стикаємося з безліччю викликів: емоційне вигорання, тривожність, розрив соціальних зв'язків, труднощі у стосунках. МІЙ ФЕСТ — це унікальна можливість зрозуміти свої потреби, кордони та бажання, дізнатися про сексуальну культуру, навчитися створювати здорові стосунки та справлятися із всебічним тиском. Це турбота про своє ментальне здоров'я в інтерактивному форматі та інструмент боротьби з відсутністю в Україні сексуального виховання і здорової культури побудови романтичних та партнерських стосунків.

Головні теми МІЙ ФЕСТ:

  • психологічна підтримка під час війни. Стрес, тривожність та проживання втрат;
    • як сформувати нову сексуальну культуру;
      • любов до себе та тілесність: розуміння та прийняття тіла;
        • стосунки з партнерами: відповідальна інтимність та секс під час війни. Стосунки на відстані;
          • стосунки з близькими: побудова відкритого діалогу між батьками та дітьми. Як говорити про секс з дітьми;
            • прийняття себе з травмами та пораненнями — досвід ветеранів;
              • де взяти мотивацію жити.

                Фестиваль вперше об'єднає тих, хто хоче знати й розуміти себе краще для гармонійного та комфортного життя і готовий відверто говорити про важливе. Після кожного виступу чи паблік-току буде можливість поставити питання спікеру. МІЙ ФЕСТ створить простір, де кожен може знайти свою точку опори для розвитку та змін. Фестиваль не дасть готових відповідей, але запропонує різні погляди на складні питання, практичні інструменти для покращення якості життя та стимулює пошук розв'язання проблем.

                Війна загострила розуміння цінності моменту. Не відкладайте життя на потім! Кожен день це можливість для щастя, розвитку, та побудови якісних стосунків навіть у кризові часи.

                У програмі фестивалю:

                • інтенсивне занурення у теми стосунків, сексуальності та ментального здоров'я;
                  • безпечний простір для обговорення табуйованих тем;
                    • провідні експерти з психології та сексології;
                      • лекції, практичні воркшопи, дискусії та паблік-токи;
                        • майстеркласи та презентації;
                          • маркет і зона відпочинку;
                            • благодійні ініціативи.

                              Серед спікерів фестивалю:

                              • Маша Єфросиніна, громадська діячка
                                • Ігор Донскіх, впливовець
                                  • Олександр Наумчук, лікар-уролог
                                    • Юлія Ярмоленко, секс-педагогиня
                                      • Петро Чорноморець, нейробіолог
                                        • Руся Данілкіна, ветеранка і впливовиця
                                          • Спеціалісти з репродуктології: Юлія Лапузіна, Алла Лазаревич, Лариса Теплюк, Алла Бараненко
                                            • Наталія Мірошніченко, психолог.

                                              Сьогодні особливо важливо створювати відчуття стабільності у власному просторі – від особистих кордонів до здорових звичок, покращувати ментальне здоров'я. Психологічна грамотність – це фундамент якісного життя.

                                              Що ви отримаєте на МІЙ ФЕСТ:

                                              • Глибше розуміння себе. Виявите власні потреби, навчитесь керувати емоціями та вибудовувати здорові стосунки.
                                                • Спільнота та нові знайомства. Знайдете людей, які поділяють ваші цінності.
                                                  • Натхнення на зміни. Отримаєте мотивацію та імпульс до особистого розвитку.
                                                    • Інсайти про сексуальну культуру. Отримаєте експертні знання про власне тіло та бажання.
                                                      • Практичні інструменти для внутрішньої рівноваги. Освоїте техніки подолання стресу, тривоги та емоційного вигорання.
                                                        • Новий рівень відкритості у спілкуванні. Зрозумієте, як будувати відкритий діалог у парі, сім'ї та суспільстві.

                                                          Спеціально для фестивалю шеф-кухарі Pochayna event catering розробляють унікальне меню, натхненне темою чуттєвості та насолоди.

                                                          Організатори: Pochayna Event Hall, ТЦ Gorodok Gallery та ASAP agency 

                                                          Медіа-партнери: УНН, WoMo, Depo, Вечірній Київ, Громадське радіо, Ти Київ, 44.ua

                                                          Більше інформації - на сайті https://miyfest.com/ та в соцмережах:

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                                                          ДЕ: Pochayna Event Hall, проспект Степана Бандери, 23, Київ 

                                                          КОЛИ: 29-30 березня 12:00 - 19:00

                                                          КВИТКИ: https://miyfest.com/#buy-ticket

                                                          Лілія Подоляк

                                                          Лілія Подоляк

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