В Киеве прогремел взрыв на СТО: в полиции сообщили детали

В помещении СТО в Оболонском районе Киева во время работ по замене газовых фильтров транспортного средства произошел взрыв. Пострадавших нет. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.

Полиция работает на месте взрыва в Оболонском районе столицы. Предварительно установлено, что в помещении СТО во время работ по замене газовых фильтров транспортного средства произошел взрыв. Пострадавших в результате этого происшествия нет - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте сейчас работают сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа территориального подразделения, которые выясняют все обстоятельства.

