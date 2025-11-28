В Киеве прогремел взрыв на СТО: в полиции сообщили детали
Киев • УНН
В помещении СТО в Оболонском районе Киева произошел взрыв во время замены газовых фильтров транспортного средства. Пострадавших в результате происшествия нет, на месте работают ГСЧС и следственно-оперативная группа.
В помещении СТО в Оболонском районе Киева во время работ по замене газовых фильтров транспортного средства произошел взрыв. Пострадавших нет. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.
Полиция работает на месте взрыва в Оболонском районе столицы. Предварительно установлено, что в помещении СТО во время работ по замене газовых фильтров транспортного средства произошел взрыв. Пострадавших в результате этого происшествия нет
Отмечается, что на месте сейчас работают сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа территориального подразделения, которые выясняют все обстоятельства.
Напомним
В Гонконге пожарные в пятницу продолжали прочесывать квартиру за квартирой в многоквартирном доме в последней попытке найти кого-то живого после того, как масштабный пожар охватил семь из восьми башен комплекса, унеся жизни по меньшей мере 94 человек в одном из самых смертоносных пожаров в городе.