15:39 • 7398 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
15:22 • 12230 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
13:56 • 19088 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
13:08 • 16886 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03 • 14385 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 31252 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 20617 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 18072 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
28 ноября, 08:06 • 35943 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 19893 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
В Киеве прогремел взрыв на СТО: в полиции сообщили детали

Киев • УНН

 • 1068 просмотра

В помещении СТО в Оболонском районе Киева произошел взрыв во время замены газовых фильтров транспортного средства. Пострадавших в результате происшествия нет, на месте работают ГСЧС и следственно-оперативная группа.

В помещении СТО в Оболонском районе Киева во время работ по замене газовых фильтров транспортного средства произошел взрыв. Пострадавших нет. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.

Полиция работает на месте взрыва в Оболонском районе столицы. Предварительно установлено, что в помещении СТО во время работ по замене газовых фильтров транспортного средства произошел взрыв. Пострадавших в результате этого происшествия нет 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте сейчас работают сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа территориального подразделения, которые выясняют все обстоятельства.

Напомним

В Гонконге пожарные в пятницу продолжали прочесывать квартиру за квартирой в многоквартирном доме в последней попытке найти кого-то живого после того, как масштабный пожар охватил семь из восьми башен комплекса, унеся жизни по меньшей мере 94 человек в одном из самых смертоносных пожаров в городе.

Павел Башинский

