У Києві пролунав вибух на СТО: у поліції повідомили деталі

У приміщенні СТО в Оболонському районі Києва під час робіт із заміни газових фільтрів транспортного засобу стався вибух. Потерпілих немає. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Києві, передає УНН.

Поліція працює на місці вибуху в Оболонському районі столиці. Попередньо встановлено, що у приміщення СТО під час робіт із заміни газових фільтрів транспортного засобу стався вибух. Потерпілих внаслідок цієї події немає - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці наразі працюють працівники ДСНС та слідчо-оперативна група територіального підрозділу, які зʼясовують всі обставини.

