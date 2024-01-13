В Киеве потушили пожар в ТРЦ "Космополит": трое пострадавших

В Соломенском районе Киева спасатели ликвидировали пожар, произошедший в торгово-развлекательном центре "Космополит", с жалобой на отравление продуктами горения обратились двое взрослых и восьмилетний ребенок. Об этом сообщил Киевской городской голова Виталий Кличко, пишет УНН.

К медикам сейчас обратились трое пострадавших от пожара в ТРЦ "Космополит". Женщина и мужчина, которые там работают, и 8-летняя девочка, которая находилась в торговом центре. Все с жалобами на отравление продуктами горения. Медики им оказали помощь на месте. От госпитализации пострадавшие отказались, - говорится в сообщении.

Детали

Он также добавил, что пожар, возникший на 4 этаже ТРЦ, ликвидировали. До этого из здания эвакуировали около 200 человек.

Напомним

13 января в 15:57 к спасателям поступило сообщение о пожаре по ул. Вадима Гетьмана. Возгорание произошло в одном из помещений торгового центра на 4 этаже в детской комнате.