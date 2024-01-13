У Києві загасили пожежу в ТРЦ "Космополіт": троє постраждалих

У Солом’янському районі Києва рятувальники ліквідували пожежу, що сталася в торговельно-розважальному центрі "Космополіт", зі скаргою на отруєння продуктами горіння звернулися двоє дорослих і восьмирічна дитина. Про це повідомив Київській міський голова Віталій Кличко, пише УНН.

До медиків наразі звернулися троє постраждалих від пожежі в ТРЦ "Космополит". Жінка та чоловік, які там працюють, та 8-річна дівчинка, яка перебувала в торгівельному центрі. Всі зі скаргами на отруєння продуктами горіння. Медики їм надали допомогу на місці. Від госпіталізації постраждалі відмовилися,