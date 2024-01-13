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У Києві загасили пожежу в ТРЦ "Космополіт": троє постраждалих

У Києві загасили пожежу в ТРЦ "Космополіт": троє постраждалих

Київ • УНН

 • 72009 перегляди

Пожежу в київському торговому центрі "Космополіт" загасили, двоє дорослих і дитина постраждали від вдихання диму, але від госпіталізації відмовилися.

У Солом’янському районі Києва рятувальники ліквідували пожежу, що сталася в торговельно-розважальному центрі "Космополіт", зі скаргою на отруєння продуктами горіння звернулися двоє дорослих і восьмирічна дитина. Про це повідомив Київській міський голова Віталій Кличко, пише УНН.

До медиків наразі звернулися троє постраждалих від пожежі в ТРЦ "Космополит". Жінка та чоловік, які там працюють, та 8-річна дівчинка, яка перебувала в торгівельному центрі. Всі зі скаргами на отруєння продуктами горіння. Медики їм надали допомогу на місці. Від госпіталізації постраждалі відмовилися,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Він також додав, що пожежу, що виникла на 4 поверсі ТРЦ, ліквідували. До цього з будівлі евакуювали близько 200 людей.

Нагадаємо

13 січня о 15:57 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу по вул. Вадима Гетьмана. Загоряння сталося в одному із приміщень торговельного центру на 4 поверсі у дитячій кімнаті.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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