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В Киеве поручили управляющим компаниями и службам проверить недостатки в системе отопления домов и работу пунктов Незламности

Киев  •  УНН

05 январь 2024, 09:44  •  15918 просмотра

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Совет обороны Киева поручил службам не допустить замерзания систем отопления и обеспечить готовность пунктов обогрева в условиях угрозы авиаударов и сильных морозов.

На заседании Совета обороны Киева утвердили алгоритмы координации и согласования действий Сил обороны, правоохранительных органов, ГСЧС и районных государственных администраций в случае чрезвычайной ситуации, вызванной вражескими обстрелами. В частности,  управляющим компаниям поручено не допустить замерзания систем отопления в домах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службы КГГА и КГВА. 

Детали 

Последние массированные ракетные удары по Киеву еще раз доказали, что враг не отказался от своей цели уничтожать гражданское население, поэтому  существует реальная угроза повторения воздушных ударов, в частности по  объектам критической инфраструктуры. В то же время, в ближайшее время в Киеве ожидается ухудшение погодных условий - резкое похолодание до -18ºС

- отметили в КГВА.

Реагируя на эти вызовы, в столице сегодня был созван Совет обороны Киева.

 На заседании были приняты следующие решения:

  • обеспечить работу всех Пунктов Несокрушимости в круглосуточном режиме;
  • проверить и при необходимости доукомплектовать Пункты Несокрушимости необходимыми средствами;
  • проверить готовность к обеспечению работы учреждений здравоохранения на случай критической ситуации;
  • проинформировать киевлян о работе и доступе к Пунктам Несокрушимости на период ухудшения погодных условий;
  • перед морозами проверить чердаки, технические этажи жилых домов, устранить недостатки для недопущения замораживания систем отопления домов.

Как указали в КГГА, обслуживающие организации должны безотлагательно провести внеочередную проверку жилых домов, где расположены сети отопления. Для этого оперативный персонал сможет передвигаться по городу в комендантский час при наличии паспорта и служебного удостоверения. 

Совет обороны также постановил  восстановить нарушенную теплоизоляцию, закрыть окна в местах общего пользования и технических помещениях, устранить сквозняки.

Дополнение

Как сообщается, с 2022 года в Киеве создано более 1000 Пунктов Несокрушимости. Сейчас часть этих объектов уже развернуты, в частности они есть в каждом районном отделении полиции Киева и еще 47 таких пунктов созданы на базе ГСЧС. 

Добавим 

Каждый киевлянин может найти ближайший "Пункт Незламности" в приложении "Дія". Там есть интерактивная карта, в меню можно узнать адрес и условия каждого "Пункта Несокрушимости", а также проложить к нему маршрут. Сервис работает даже без доступа в сеть Интернет - для этого нужно заранее загрузить карту выбранного региона в Дії. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
В Києві доручили управляючим компаніями та службам перевірити недоліки в системі опалення будинків і роботу пунктів Незламності
Kyiv instructed management companies and services to check the deficiencies in the heating system of buildings and the work of the Invincibility points
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