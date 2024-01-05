В Киеве поручили управляющим компаниями и службам проверить недостатки в системе отопления домов и работу пунктов Незламности
Киев • УНН
Совет обороны Киева поручил службам не допустить замерзания систем отопления и обеспечить готовность пунктов обогрева в условиях угрозы авиаударов и сильных морозов.
На заседании Совета обороны Киева утвердили алгоритмы координации и согласования действий Сил обороны, правоохранительных органов, ГСЧС и районных государственных администраций в случае чрезвычайной ситуации, вызванной вражескими обстрелами. В частности, управляющим компаниям поручено не допустить замерзания систем отопления в домах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службы КГГА и КГВА.
Детали
Последние массированные ракетные удары по Киеву еще раз доказали, что враг не отказался от своей цели уничтожать гражданское население, поэтому существует реальная угроза повторения воздушных ударов, в частности по объектам критической инфраструктуры. В то же время, в ближайшее время в Киеве ожидается ухудшение погодных условий - резкое похолодание до -18ºС
Реагируя на эти вызовы, в столице сегодня был созван Совет обороны Киева.
На заседании были приняты следующие решения:
- обеспечить работу всех Пунктов Несокрушимости в круглосуточном режиме;
- проверить и при необходимости доукомплектовать Пункты Несокрушимости необходимыми средствами;
- проверить готовность к обеспечению работы учреждений здравоохранения на случай критической ситуации;
- проинформировать киевлян о работе и доступе к Пунктам Несокрушимости на период ухудшения погодных условий;
- перед морозами проверить чердаки, технические этажи жилых домов, устранить недостатки для недопущения замораживания систем отопления домов.
Как указали в КГГА, обслуживающие организации должны безотлагательно провести внеочередную проверку жилых домов, где расположены сети отопления. Для этого оперативный персонал сможет передвигаться по городу в комендантский час при наличии паспорта и служебного удостоверения.
Совет обороны также постановил восстановить нарушенную теплоизоляцию, закрыть окна в местах общего пользования и технических помещениях, устранить сквозняки.
Дополнение
Как сообщается, с 2022 года в Киеве создано более 1000 Пунктов Несокрушимости. Сейчас часть этих объектов уже развернуты, в частности они есть в каждом районном отделении полиции Киева и еще 47 таких пунктов созданы на базе ГСЧС.
Добавим
Каждый киевлянин может найти ближайший "Пункт Незламности" в приложении "Дія". Там есть интерактивная карта, в меню можно узнать адрес и условия каждого "Пункта Несокрушимости", а также проложить к нему маршрут. Сервис работает даже без доступа в сеть Интернет - для этого нужно заранее загрузить карту выбранного региона в Дії.
В Киеве поручили управляющим компаниями и службам проверить недостатки в системе отопления домов и работу пунктов Незламности
Совет обороны Киева поручил службам не допустить замерзания систем отопления и обеспечить готовность пунктов обогрева в условиях угрозы авиаударов и сильных морозов.
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