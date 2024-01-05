В Києві доручили управляючим компаніями та службам перевірити недоліки в системі опалення будинків і роботу пунктів Незламності
Київ • УНН
Рада оборони Києва доручила службам не допустити замерзання систем опалення та забезпечити готовність пунктів обігріву в умовах загрози авіаударів та сильних морозів.
На засіданні Ради оборони Києва затвердили алгоритми координації та узгодження дій Сил оборони, правоохоронних органів, ДСНС і районних державних адміністрацій в разі надзвичайної ситуації, спричиненої ворожими обстрілами. Зокрема, управляючим компаніям доручено не допустити замерзання систем опалення в будинках. Про це УНН повідомляє із посиланням на преслужби КМДА та КМВА.
Деталі
Останні масовані ракетні удари по Києву ще раз довели, що ворог не відмовився від своє мети знищувати цивільне населення, тому існує реальна загроза повторення повітряних ударів, зокрема по об’єктах критичної інфраструктури. Водночас, в найближчій час в Києві очікується погіршення погодних умов - різке похолодання до -18ºС
Реагуючи на ці виклики, в столиці сьогодні була скликана Рада оборони Києва.
На засіданні були ухвалені такі рішення:
- забезпечити роботу усіх Пунктів Незламності в цілодобовому режимі;
- перевірити та за необхідності доукомплектувати Пункти Незламності необхідними засобами;
- перевірити готовність до забезпечення роботи закладів охорони здоров’я на випадок критичної ситуації;
- поінформувати киян про роботу і доступ до Пунктів Незламності на період погіршення погодних умов;
- перед морозами перевірити горища, технічні поверхи житлових будинків, усунути недоліки для недопущення замороження систем опалення будинків.
Як вказали в КМДА, обслуговуючі організації мають невідкладно провести позачергову перевірку житлових будинків, де розташовані мережі опалення. Для цього оперативний персонал зможе пересуватися містом у комендантську годину за наявності паспорта та службового посвідчення.
Рада оборони також постановила відновити порушену теплоізоляцію, закрити вікна в місцях загального користування та технічних приміщеннях, усунути протяги.
Доповнення
Як повідомляється, з 2022 року в Києві створено понад 1000 Пунктів Незламності. Зараз частина цих об’єктів вже розгорнуті, зокрема вони є в кожному районному відділку поліції Києва та ще 47 таких пунктів створені на базі ДСНС.
Додамо
Кожен киянин може знайти найближчий "Пункт Незламності" у застосунку "Дія". Там є інтерактивна мапа, у меню можна дізнатися адресу та умови кожного "Пункту Незламності", а також прокласти до нього маршрут. Сервіс працює навіть без доступу в мережу Інтернет – для цього потрібно завчасно завантажити карту вибраного регіону в Дії.