В Киеве помощники нотариуса заверяли документы от его имени, пока тот находился за границей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  46009 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  157686 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  137960 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  177899 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  158691 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  141763 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126355 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  97001 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85528 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  154014 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

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В Киеве помощники нотариуса заверяли документы от его имени, пока тот находился за границей

Помощники нотариуса в Киеве заверили более 2 000 документов с использованием его электронной цифровой подписи, пока он находился за границей.

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В Киеве помощники нотариуса заверяли документы от его имени, пока тот находился за границей

В московских аэропортах удерживают около тысячи граждан Таджикистана: что известно

Около тысячи граждан Таджикистана, включая студентов, содержатся в ненадлежащих санитарных условиях в московских аэропортах, пытаясь легально въехать в россию, а некоторых из них отправляют обратно на родину.

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В московских аэропортах удерживают около тысячи граждан Таджикистана: что известно

Страны Балтии предупреждают о риске катастроф из-за российского глушения GPS

На выходных министры стран Балтии предупредили о риске воздушной катастрофы из-за глушения GPS, в котором обвиняют россию, после того, как два финских рейса были вынуждены развернуться на полпути из-за помех навигационным сигналам.

Новости Мира •   •  4167 просмотра
Страны Балтии предупреждают о риске катастроф из-за российского глушения GPS

Пережило две Мировые войны, но не оккупацию: россияне разобрали одно из старейших учебных заведений Мариуполя

россияне разобрали одно из старейших учебных заведений Мариуполя - мариупольскую коллегиум-школу № 1, которая пережила две мировые войны. Сделали они это, чтобы уничтожить доказательства своих обстрелов гражданских объектов и переписать историю Мариуполя.

Общество •   •  12737 просмотра
Пережило две Мировые войны, но не оккупацию: россияне разобрали одно из старейших учебных заведений Мариуполя

Биткоин и эфир теряют, свои позиции из-за страхов инвесторов в США

Цены на биткойн и эфир снижаются из-за опасений инвесторов относительно стагфляции - сценария высокой инфляции и низкого экономического роста в США, что создает риски для высокорисковых активов, таких как криптовалюты.

Экономика •   •  10966 просмотра
Биткоин и эфир теряют, свои позиции из-за страхов инвесторов в США

Премьер-министр Педро Санчес в полдень объявит, уйдет ли он из правительства Испании

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявит в полдень, уйдет ли он в отставку из-за обвинений в коррупции, выдвинутых против его жены.

Новости Мира •   •  9864 просмотра
Премьер-министр Педро Санчес в полдень объявит, уйдет ли он из правительства Испании

В Воздушных силах рассказали, как Украина будет защищать F-16 от ударов россиян

Украина разместит истребители F-16 на рассредоточенных взлетно-посадочных полосах и аэродромах, используя различные методы для сокрытия их расположения и введения противника в заблуждение, чтобы защитить их от российских ударов.

Война •   •  11089 просмотра
В Воздушных силах рассказали, как Украина будет защищать F-16 от ударов россиян

Летом может быть рост потребления электроэнергии, но критической ситуации не ожидается - глава Госэнергонадзора

Летом в Украине возможен рост потребления электроэнергии на 20-30%, но критической ситуации не ожидается благодаря увеличению производства электроэнергии на солнечных электростанциях.

Война •   •  11154 просмотра
Летом может быть рост потребления электроэнергии, но критической ситуации не ожидается - глава Госэнергонадзора

Черниговскую область за неделю враг обстрелял 54 раза: прозвучало более 320 взрывов

За прошедшую неделю российские войска 54 раза обстреляли 19 населенных пунктов Черниговской области, вызвав 321 взрыв, а украинские силы противовоздушной обороны сбили вражескую крылатую ракету.

Война •   •  11241 просмотра
Черниговскую область за неделю враг обстрелял 54 раза: прозвучало более 320 взрывов

Дело Сольского: суд избрал меры пресечения еще к трем подозреваемым

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения еще трем подозреваемым по делу Сольского о незаконном завладении государственной землей стоимостью 481 млн грн в Сумской области.

политика •   •  10697 просмотра
Дело Сольского: суд избрал меры пресечения еще к трем подозреваемым