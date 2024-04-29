Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
В Киеве помощники нотариуса заверяли документы от его имени, пока тот находился за границей
В московских аэропортах удерживают около тысячи граждан Таджикистана: что известно
Страны Балтии предупреждают о риске катастроф из-за российского глушения GPS
Пережило две Мировые войны, но не оккупацию: россияне разобрали одно из старейших учебных заведений Мариуполя
Биткоин и эфир теряют, свои позиции из-за страхов инвесторов в США
Премьер-министр Педро Санчес в полдень объявит, уйдет ли он из правительства Испании
В Воздушных силах рассказали, как Украина будет защищать F-16 от ударов россиян
Летом может быть рост потребления электроэнергии, но критической ситуации не ожидается - глава Госэнергонадзора
Черниговскую область за неделю враг обстрелял 54 раза: прозвучало более 320 взрывов
Дело Сольского: суд избрал меры пресечения еще к трем подозреваемым
Популярные
29 апреля: Всеукраинский день футбола, Всемирный день желаний
Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов
На оккупированной части Запорожья россияне планируют продавать захваченное жилье украинцев - Федоров
Папа Франциск впервые за более чем полгода выехал из Рима: посетил женскую тюрьму и выставку в Венеции
Часы одного из пассажиров "Титаника" продали за 1,5 миллиона долларов
Публикации
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
В Киеве помощники нотариуса заверяли документы от его имени, пока тот находился за границей
Помощники нотариуса в Киеве заверили более 2 000 документов с использованием его электронной цифровой подписи, пока он находился за границей.
В московских аэропортах удерживают около тысячи граждан Таджикистана: что известно
Около тысячи граждан Таджикистана, включая студентов, содержатся в ненадлежащих санитарных условиях в московских аэропортах, пытаясь легально въехать в россию, а некоторых из них отправляют обратно на родину.
Страны Балтии предупреждают о риске катастроф из-за российского глушения GPS
На выходных министры стран Балтии предупредили о риске воздушной катастрофы из-за глушения GPS, в котором обвиняют россию, после того, как два финских рейса были вынуждены развернуться на полпути из-за помех навигационным сигналам.
Пережило две Мировые войны, но не оккупацию: россияне разобрали одно из старейших учебных заведений Мариуполя
россияне разобрали одно из старейших учебных заведений Мариуполя - мариупольскую коллегиум-школу № 1, которая пережила две мировые войны. Сделали они это, чтобы уничтожить доказательства своих обстрелов гражданских объектов и переписать историю Мариуполя.
Биткоин и эфир теряют, свои позиции из-за страхов инвесторов в США
Цены на биткойн и эфир снижаются из-за опасений инвесторов относительно стагфляции - сценария высокой инфляции и низкого экономического роста в США, что создает риски для высокорисковых активов, таких как криптовалюты.
Премьер-министр Педро Санчес в полдень объявит, уйдет ли он из правительства Испании
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявит в полдень, уйдет ли он в отставку из-за обвинений в коррупции, выдвинутых против его жены.
В Воздушных силах рассказали, как Украина будет защищать F-16 от ударов россиян
Украина разместит истребители F-16 на рассредоточенных взлетно-посадочных полосах и аэродромах, используя различные методы для сокрытия их расположения и введения противника в заблуждение, чтобы защитить их от российских ударов.
Летом может быть рост потребления электроэнергии, но критической ситуации не ожидается - глава Госэнергонадзора
Летом в Украине возможен рост потребления электроэнергии на 20-30%, но критической ситуации не ожидается благодаря увеличению производства электроэнергии на солнечных электростанциях.
Черниговскую область за неделю враг обстрелял 54 раза: прозвучало более 320 взрывов
За прошедшую неделю российские войска 54 раза обстреляли 19 населенных пунктов Черниговской области, вызвав 321 взрыв, а украинские силы противовоздушной обороны сбили вражескую крылатую ракету.
Дело Сольского: суд избрал меры пресечения еще к трем подозреваемым
Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения еще трем подозреваемым по делу Сольского о незаконном завладении государственной землей стоимостью 481 млн грн в Сумской области.