В Киеве помощники нотариуса заверяли документы от его имени, пока тот находился за границей

Правоохранители разоблачили нотариуса и трех его помощников, которые с его разрешения с помощью цифровой подписи нотариуса заходили в нотариальные реестры Министерства юстиции Украины и вместо него заверяли документы. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Установлено, что частный нотариус Киевского городского нотариального округа с сентября 2022 года по январь 2024 года систематически выезжал из Украины в направлении Польши и находился за границей по несколько месяцев, - говорится в сообщении.

Детали

В то же время нотариус не желал останавливать свою деятельность, поэтому предоставил помощникам указания проводить нотариальные действия от его имени с использованием его бланков, печати, цифровой подписи без него.

Всего за период отсутствия нотариуса в Украине от его имени выдано более 2000 доверенностей, удостоверено многочисленное количество договоров, завещаний и т.д.

Сейчас трем помощникам сообщено о подозрении. Местонахождение нотариуса устанавливается.

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