У Києві помічники нотаріуса посвідчували документи від його імені, поки той перебував за кордоном
Київ • УНН
Помічники нотаріуса в Києві завірили понад 2 000 документів з використанням його електронного цифрового підпису, поки він перебував за кордоном.
Правоохоронці викрили нотаріуса та трьох його помічників, які з його дозволу за допомогою цифрового підпису нотаріуса заходили до нотаріальних реєстрів Міністерства юстиції України та замість нього посвідчували документи. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.
Встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу з вересня 2022 року по січень 2024 року систематично виїжджав з України в напрямку Польщі та перебував за кордоном по декілька місяців,
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Водночас нотаріус не бажав зупиняти свою діяльність, тож надав помічникам вказівки проводити нотаріальні дії від його імені з використанням його бланків, печатки, цифрового підпису без нього.
Загалом за період відсутності нотаріуса в Україні від його імені видано понад 2000 довіреностей, посвідчено чисельну кількість договорів, заповітів тощо.
Наразі трьом помічникам повідомлено про підозру. Місцеперебування нотаріуса встановлюється.
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