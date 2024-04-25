На получении взятки разоблачен председатель райсуда на Днепропетровщине

На Днепропетровщине на получении 2500 долларов взятки разоблачен председатель райсуда. Он получил деньги за снятие ареста с имущества, которое было изъято в рамках уголовного производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП и НАБУ.

Детали

Как сообщается, председатель суда через посредника требовал 2,5 тыс. долл. США неправомерной выгоды за вынесение решения в пользу гражданина - снятие ареста с имущества, которое было изъято в рамках уголовного производства.

После получения неправомерной выгоды судья принял решение о снятии ареста.

Сейчас посредник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия. По результатам проведенных обысков уже изъяты средства, которые были получены и распределены как неправомерная выгода.

Решается вопрос о сообщении подозрения председателю одного из районных судов и посреднику.

Предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды) УК Украины.

На имущество и счета экс-главы Верховного Суда Князева наложили арест - Минюст