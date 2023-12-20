В Киеве подростки развернули флаг со свастикой: прокуратура начала расследование

В Киеве подростки развернули флаг со свастикой рядом с аниматором в костюме пса Патрона. Столичная прокуратура обнаружила соответствующую видеозапись во время мониторинга медиапространства и начала расследование из-за распространения нацистской символики, передает УНН.

... начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту распространения нацистской символики (ч. 1 ст. 436-1 УК Украины) - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили в прокуратуре, во время мониторинга медиапространства обнаружена видеозапись, на которой группа лиц, находясь в одном из жилых районов Киева, демонстрирует флаг с нацистской символикой. Эти действия они фиксировали на мобильные телефоны.

Сейчас правоохранительные органы принимают меры, направленные на установление причастных лиц.

Добавим

Сегодня в соцсетях распространялись фото и видео с подростками, которые в Киеве развернули флаг со свастикой рядом с аниматором в костюме пса Патрона. Отметим, что эти материалы уже распространили росСМИ.