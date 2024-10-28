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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве подожгли два отделения "Укрпочты": в полиции отреагировали

В Киеве подожгли два отделения "Укрпочты": в полиции отреагировали

Киев  •  УНН

12:24 • 5901 просмотра

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В Соломенском районе Киева неизвестные подожгли двери двух отделений «Укрпочты». По факту поджогов полиция открыла уголовные производства.

На прошлой неделе в столице неизвестные подожгли двери двух почтовых отделений в Соломенском районе. Правоохранители открыли производство по факту умышленного повреждения имущества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Обстоятельства возгорания дверей в двух почтовых отделениях расследуются в рамках начатых уголовных производств. События произошли на прошлой неделе в Соломенском районе столицы.

- рассказали в полиции.

Как отмечается, на месте работали следователи, эксперты, кинологи и оперативные службы.

По данному факту расследуются уголовные производства, начатые по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.

Ранее

Писатель Андрей Кокотюха сообщил в Facebook, что неизвестные подожгли отделение «Укрпочты».  По его словам, сделали это могли из мести за доставку повесток от ТЦК.

Кокотюха отметил, что «Укрпочта» теперь может стать новым объектом для нападений, вслед за автомобилями военнослужащих. 

«У нас подожгли отделение Укрпочты. Облили мазутом двери и зажгли. В то же время так же горело другое отделение на районе. На почте мне сказали: это из-за того, что почта носит повестки ТЦК. Я не знаю, как почтальоны об этом узнали. Возможно, было какое-то предупреждение. Возможно, одна из версий. Но пока почта не носила повесток - поджогов действительно не было», - написал Кокотюха.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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