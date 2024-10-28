У Києві підпалили два відділення "Укрпошти": в поліції відреагували
Київ • УНН
У Солом'янському районі Києва невідомі підпалили двері двох відділень "Укрпошти". За фактом підпалів поліція відкрила кримінальні провадження.
Минулого тижня у столиці невідомі підпалили двері двох поштових відділень у Солом’янському районі. Правоохоронці відкрили провадження за фактом умисного пошкодження майна. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Києва.
Обставини загорання дверей у двох поштових відділеннях розслідуються в межах розпочатих кримінальних проваджень. Події відбулись минулого тижня у Солом’янському районі столиці.
Як зазначається, на місці працювали слідчі, експерти, кінологи та оперативні служби.
За вказаним фактом розслідуються кримінальні провадження, розпочаті за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.
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Письменник Андрій Кокотюха повідомив у Facebook, що невідомі підпалили відділення "Укрпошти". За його словами, зробили це могли з помсти за доставлення повісток від ТЦК.
Кокотюха наголосив, що "Укрпошта" тепер може стати новим об’єктом для нападів, слідом за автівками військовослужбовців.
"У нас підпалили відділення Укрпошти. Облили мазутом двері і запалили. Водночас так само горіло інше відділення на районі. На пошті мені сказали: це через те, що пошта носить повістки ТЦК. Я не знаю, як поштарі про це дізналися. Можливо, було якесь попередження. Можливо, одна з версій. Але доки пошта не носила повісток – підпалів справді не було", – написав Кокотюха.