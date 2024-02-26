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В Киеве открылась выставка "33/10", рассказывающая о предпосылках и причинах войны в Украине

В Киеве открылась выставка "33/10", рассказывающая о предпосылках и причинах войны в Украине

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 18:46  •  11978 просмотра

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В Киеве открывается выставка "33/10", которая рассказывает о предпосылках и причинах войны в Украине, демонстрируя материалы, иллюстрирующие предпосылки и объясняющие причины военной агрессии России в контексте новейшей истории Украины.

В Киеве в Национальном музее истории Украины открылась выставка под названием "33/10". Она посвящена 10й годовщине со дня начала героического сопротивления украинцев российскому агрессору. Что можно увидеть на этой выставке, и кто предоставил экспонаты рассказали в Министерстве культуры и информационной политики, передает УНН.

Можно долго дебатировать, с каких пор начинать историю конфликтов с Россией. Можно выяснять, что такое Россия в целом, что такое русские, и так можно дойти до 12 века. 30 лет - объективный срез, в рамках которого мы можем попытаться создать ретроспективу для анализа определенных цепей событий, которые мы со временем забываем. Речь идет о довольно сознательном подходе с постепенным вытеснением, а сегодня говорим - с попыткой уничтожить Украину как государство.

- Федор Андрощук, генеральный директор Национального музея истории Украины

Детали

На выставке собрали материалы, иллюстрирующие предпосылки и объясняют причины военной агрессии рф в контексте новейшей истории Украины. Здесь можно узнать и о разделе Черноморского флота, и как приняли решение о разоружении Украины, а также об экономическом давлении и российских территориальных претензиях к Украине.

Посетители выставки воочию смогут увидеть:

▪️доповіді и обращение украинских моряков и офицеров Черноморского флота о давлении со стороны российского командования;

▪️нарукавні знаки первого командующего ВМС Украины Бориса Кожина;

▪️сувеніри, изготовленные из остатков демонтированной шахтной пусковой установки стратегических ракет в рамках ядерного разоружения Украины, и остатки ракеты типа "Х", которой россияне обстреливали украинскую территорию;

▪️кримськотатарський флаг, с которым 26 февраля 2014 года в поддержку единства Украины выходил активист Эрфан Кудусов.

Десять лет Украина сопротивляется российским захватчикам. Это почти треть из 33 лет независимости, и это - время борьбы, время подтверждения событий 1991 года, когда Украина восстановила свою независимость. Но территориальные претензии и различные притеснения с российской стороны были на протяжении всех 33 лет независимости Украины. Они были связаны с нашим разоружением, с Черноморским флотом, экономическими вопросами. Мы пытались осветить их в рамках выставки, и отметили, что война началась не случайно. И это - война за право украинского народа на существование".

  - рассказал куратор выставки Антон Богдалов.  

Справочно

Выставка продлится в Национальном музее истории Украины до конца 2024 года. Организаторы отметили, что при необходимости ее продолжительность продлят.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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kievКиев
У Києві відкрилась виставка "33/10", що розповідає про передумови та причини війни в Україні
Exhibition "33/10" opens in Kyiv, telling about the background and causes of the war in Ukraine
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В Киеве открылась выставка "33/10", рассказывающая о предпосылках и причинах войны в Украине

В Киеве открывается выставка "33/10", которая рассказывает о предпосылках и причинах войны в Украине, демонстрируя материалы, иллюстрирующие предпосылки и объясняющие причины военной агрессии России в контексте новейшей истории Украины.

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