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У Києві відкрилась виставка "33/10", що розповідає про передумови та причини війни в Україні

Київ • УНН

 • 32943 перегляди

У Києві відкривається виставка "33/10", яка розповідає про передумови та причини війни в Україні, демонструючи матеріали, що ілюструють передумови та пояснюють причини військової агресії Росії в контексті новітньої історії України.

У Києві відкрилась виставка "33/10", що розповідає про передумови та причини війни в Україні

У Києві в Національному музеї історії України відкрилась виставка під назвою "33/10". Вона присвячена 10й річниці від дня початку героїчного опору українців російському агресору. Що можна побачити на цій виставці, та хто надав експонати розповіли у Міністерстві культури та інформаційної політики, передає УНН.

Можна довго дебатувати, відколи починати історію конфліктів з росією. Можна з’ясовувати, що таке росія загалом, що таке росіяни, і так можна дійти до 12 століття. 30 років – об’єктивний зріз, у межах якого ми можемо спробувати створити ретроспективу для аналізу певних ланцюгів подій, які ми з часом забуваємо. Йдеться про доволі свідомий підхід із поступовим витісненням, а сьогодні кажемо – з намаганням знищити Україну як державу.

– Федір Андрощук, генеральний директор Національного музею історії України

Деталі

На виставці зібрали матеріали, що ілюструють передумови та пояснюють причини військової агресії рф у контексті новітньої історії України. Тут можна дізнатись і про розподіл Чорноморського флоту, і як прийняли рішення про роззброєння України, а також про економічний тиск та російські територіальні претензії до України.

Відвідувачі виставки на власні очі зможуть побачити:

▪️доповіді і звернення українських моряків та офіцерів Чорноморського флоту про тиск з боку російського командування;

▪️нарукавні знаки першого командувача ВМС України Бориса Кожина;

▪️сувеніри, виготовлені з залишків демонтованої шахтної пускової установки стратегічних ракет в межах ядерного роззброєння України, та залишки ракети типу "Х", якою росіяни обстрілювали українську територію;

▪️кримськотатарський прапор, з яким 26 лютого 2014 року на підтримку єдності України виходив активіст Ерфан Кудусов.

Десять років Україна чинить опір російським загарбникам. Це майже третина з 33 років незалежності, і це – час боротьби, час підтвердження подій 1991 року, коли Україна відновила свою незалежність.Але територіальні претензії та різні утиски з російського боку були протягом усіх 33 років незалежності України. Вони були пов’язані з нашим роззброєнням, з Чорноморським флотом, економічними питаннями. Ми намагалися висвітлити їх у межах виставки, і наголосили на тому, що війна почалася невипадково. І це – війна за право українського народу на існування".

  – розповів куратор виставки Антон Богдалов.  

Довідково

Виставка триватиме в Національному музеї історії України до кінця 2024 року. Організатори зазначили, що за необхідності її тривалість продовжать.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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