У Києві відкрилась виставка "33/10", що розповідає про передумови та причини війни в Україні

У Києві в Національному музеї історії України відкрилась виставка під назвою "33/10". Вона присвячена 10й річниці від дня початку героїчного опору українців російському агресору. Що можна побачити на цій виставці, та хто надав експонати розповіли у Міністерстві культури та інформаційної політики, передає УНН.

Можна довго дебатувати, відколи починати історію конфліктів з росією. Можна з’ясовувати, що таке росія загалом, що таке росіяни, і так можна дійти до 12 століття. 30 років – об’єктивний зріз, у межах якого ми можемо спробувати створити ретроспективу для аналізу певних ланцюгів подій, які ми з часом забуваємо. Йдеться про доволі свідомий підхід із поступовим витісненням, а сьогодні кажемо – з намаганням знищити Україну як державу.