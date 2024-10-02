В Киеве объявлена воздушная тревога из-за вражеской цели

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.

Немедленно отправляйтесь в укрытие - говорится в сообщении.

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Ранее Воздушные Силы информировали о вражеской скоростной цели на Киевщину через Черниговскую область, в направлении Василькова (Белая Церковь).

В Киеве объявлена воздушная тревога