В Киеве объявлена воздушная тревога из-за вражеской цели
Киев • УНН
В Киеве и области объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы сообщили о вражеской скоростной цели, которая движется через Черниговскую область в направлении Василькова. Население призывают немедленно направляться в укрытие.
В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Немедленно отправляйтесь в укрытие
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Ранее Воздушные Силы информировали о вражеской скоростной цели на Киевщину через Черниговскую область, в направлении Василькова (Белая Церковь).
В Киеве объявлена воздушная тревога28 сентября 2024, 00:40 • 101251 просмотр