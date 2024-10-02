У Києві оголошено повітряну тривогу через ворожу ціль
Київ • УНН
У Києві та області оголошено повітряну тривогу. Повітряні Сили повідомили про ворожу швидкісну ціль, що рухається через Чернігівщину в напрямку Василькова. Населення закликають негайно прямувати до укриття.
У Києві оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє Київська обласнв військова адміністрація, передає УНН.
Негайно прямуйте до укриття
Додамо
Раніше Повітряні Сили інформували щодо ворожої швидкісної цілі на Київщину через Чернігівщину, у напрямку Василькова (Біла Церква).
У Києві оголошено повітряну тривогу28.09.24, 03:40 • 101418 переглядiв