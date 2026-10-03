Как ездят автобусы и троллейбусы в Киеве после попадания по Северному мосту - новые схемы

В Киеве изменили движение общественного транспорта на фоне удара рф и попадания по Северному мосту 3 октября. Это коснулось в том числе троллейбусов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.

Как курсируют троллейбусы

Движение троллейбусов, по данным КГГА, организовано:

на левом берегу, №№ 29, 30, 31, 47 — от ул. Милославской до Дарницкой площади;

на правом берегу, №№ 29, 30, 31, 47 — от железнодорожной платформы "Куренёвка", ст. м. "Лукьяновская", ул. Кадетский гай и ст. м. "Минская" до ст. м. "Почайна".

Как ездят автобусы

Движение автобусов №№ 21, 73, 101, 114 восстановлено по собственным схемам. Транспорт курсирует с отклонением от графика, указали в КГГА.

Контекст

Утром 3 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании в Северный мост.

Позже городской голова сообщил, что на Северном мосту повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. И что движение по мосту с левого на правый берег было перекрыто.