Как ездят автобусы и троллейбусы в Киеве после попадания по Северному мосту - новые схемы
Киев • УНН
После удара рф и повреждения Северного моста троллейбусы курсируют по изменённым схемам. Автобусы возобновили движение с отклонениями.
В Киеве изменили движение общественного транспорта на фоне удара рф и попадания по Северному мосту 3 октября. Это коснулось в том числе троллейбусов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.
Как курсируют троллейбусы
Движение троллейбусов, по данным КГГА, организовано:
- на левом берегу, №№ 29, 30, 31, 47 — от ул. Милославской до Дарницкой площади;
- на правом берегу, №№ 29, 30, 31, 47 — от железнодорожной платформы "Куренёвка", ст. м. "Лукьяновская", ул. Кадетский гай и ст. м. "Минская" до ст. м. "Почайна".
Как ездят автобусы
Движение автобусов №№ 21, 73, 101, 114 восстановлено по собственным схемам. Транспорт курсирует с отклонением от графика, указали в КГГА.
Контекст
Утром 3 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании в Северный мост.
Позже городской голова сообщил, что на Северном мосту повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. И что движение по мосту с левого на правый берег было перекрыто.