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Як їздять автобуси і тролейбуси у Києві після влучання по Північному мосту - нові схеми

Київ • УНН

 • 2482 перегляди

Після удару рф і пошкодження Північного мосту тролейбуси курсують за зміненими схемами. Автобуси відновили рух із відхиленнями.

Як їздять автобуси і тролейбуси у Києві після влучання по Північному мосту - нові схеми

У Києві змінили рух громадського транспорту на тлі удару рф і влучання по Північному мосту 3 жовтня. Торкнулося це у тому числі тролейбусів. Про це УНН повідомляє на КМДА.

Як курсують тролейбуси

Рух тролейбусів, за даними КМДА, організовано:

  • на лівому березі, №№ 29, 30, 31, 47 — від вул. Милославської до Дарницької площі;
    • на правому березі, № 29, 30, 31, 47 — від залізничної платформи "Куренівка", ст.м. "Лукʼянівська", вул. Кадетський гай та ст. м "Мінська" до ст. м "Почайна".

      Як їздять автобуси

      Рух автобусів №№ 21, 73, 101, 114 відновлено за власними схемами Транспорт курсує з відхиленням від графіка, вказали у КМДА.

      Контекст

      Вранці 3 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в Північний міст.

      Згодом міський голова повідомив, що на Північному мосту пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. І що рух мостом з лівого на правий берег було перекрито.

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