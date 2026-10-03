Як їздять автобуси і тролейбуси у Києві після влучання по Північному мосту - нові схеми

У Києві змінили рух громадського транспорту на тлі удару рф і влучання по Північному мосту 3 жовтня. Торкнулося це у тому числі тролейбусів. Про це УНН повідомляє на КМДА.

Як курсують тролейбуси

Рух тролейбусів, за даними КМДА, організовано:

на лівому березі, №№ 29, 30, 31, 47 — від вул. Милославської до Дарницької площі;

на правому березі, № 29, 30, 31, 47 — від залізничної платформи "Куренівка", ст.м. "Лукʼянівська", вул. Кадетський гай та ст. м "Мінська" до ст. м "Почайна".

Як їздять автобуси

Рух автобусів №№ 21, 73, 101, 114 відновлено за власними схемами Транспорт курсує з відхиленням від графіка, вказали у КМДА.

Контекст

Вранці 3 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в Північний міст.

Згодом міський голова повідомив, що на Північному мосту пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. І що рух мостом з лівого на правий берег було перекрито.