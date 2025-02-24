В Киеве нормализовалось качество воздуха: наблюдается низкий уровень загрязненности
Киев • УНН
В Киеве нормализовалось качество воздуха после утреннего ухудшения. Все стационарные пункты мониторинга фиксируют низкий уровень загрязненности с индексами от 26 до 49.
В Киеве нормализовалось качество воздуха, рекомендации по ограничению пребывания на улице отменяются, передает УНН со ссылкой на Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
По состоянию на 18:00 24 февраля качество воздуха в Киеве нормализовалось. В городе наблюдается низкий уровень загрязненности, все предыдущие рекомендации по ограничениям пребывания на улице отменяются,
Правый берег
На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Туровская, 28 общий индекс качества воздуха - 26 (низкий уровень загрязненности).
На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха - 40 (низкий уровень загрязненности).
На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу просп. Европейского Союза, 64-Г общий индекс качества воздуха - 31 (низкий уровень загрязненности).
На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу просп. Берестейский, 97 общий индекс качества воздуха - 41 (низкий уровень загрязненности).
На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Китаевская, 22 общий индекс качества воздуха - 49 (низкий уровень загрязненности).
Левый берег
На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу: ул. Харьковское шоссе, 7/1 общий индекс качества воздуха - 29 (низкий уровень загрязненности).
На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26 общий индекс качества воздуха - 45 (низкий уровень загрязненности).
Дополнение
Общий индекс качества воздуха (CAQI, Common Air Quality Index) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей: ТЧ2.5 и ТЧ10 (доли пыли), SO2 (диоксид серы), NO2 (диоксид азота), О3 (приземный озон), CO (оксид углерода). Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.
Напомним
Утром 24 февраля в Киеве был зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха из-за накопления пыли и маловетреной погоды. КГГА рекомендует закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить больше воды.