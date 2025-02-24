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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве нормализовалось качество воздуха: наблюдается низкий уровень загрязненности

В Киеве нормализовалось качество воздуха: наблюдается низкий уровень загрязненности

Киев  •  УНН

 • 778 просмотра

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В Киеве нормализовалось качество воздуха после утреннего ухудшения. Все стационарные пункты мониторинга фиксируют низкий уровень загрязненности с индексами от 26 до 49.

В Киеве нормализовалось качество воздуха, рекомендации по ограничению пребывания на улице отменяются, передает УНН со ссылкой на Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

По состоянию на 18:00 24 февраля качество воздуха в Киеве нормализовалось. В городе наблюдается низкий уровень загрязненности, все предыдущие рекомендации по ограничениям пребывания на улице отменяются,

- говорится в сообщении.

Правый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Туровская, 28 общий индекс качества воздуха -  26 (низкий уровень загрязненности).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха -  40 (низкий уровень загрязненности).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу просп. Европейского Союза, 64-Г общий индекс качества воздуха -  31 (низкий уровень загрязненности).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу просп. Берестейский, 97 общий индекс качества воздуха -  41 (низкий уровень загрязненности).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Китаевская, 22 общий индекс качества воздуха -  49 (низкий уровень загрязненности).

Левый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу: ул. Харьковское шоссе, 7/1 общий индекс качества воздуха -  29 (низкий уровень загрязненности).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26 общий индекс качества воздуха -  45 (низкий уровень загрязненности).

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Дополнение

Общий индекс качества воздуха (CAQI, Common Air Quality Index) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей: ТЧ2.5 и ТЧ10 (доли пыли), SO2 (диоксид серы), NO2 (диоксид азота), О3 (приземный озон), CO (оксид углерода). Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

Напомним

Утром 24 февраля в Киеве был зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха из-за накопления пыли и маловетреной погоды. КГГА рекомендует закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить больше воды.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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