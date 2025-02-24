У Києві нормалізувалася якість повітря: спостерігається низький рівень забрудненості
Київ • УНН
У Києві нормалізувалася якість повітря після ранкового погіршення. Всі стаціонарні пункти моніторингу фіксують низький рівень забрудненості з індексами від 26 до 49.
У Києві нормалізувалась якість повітря, рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються, передає УНН із посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
Станом на 18:00 24 лютого якість повітря в Києві нормалізувалася. У місті спостерігається низький рівень забрудненості, всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються,
Правий берег
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 26 (низький рівень забрудненості).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 40 (низький рівень забрудненості).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою просп. Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 31 (низький рівень забрудненості).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою просп. Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 41 (низький рівень забрудненості).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 49 (низький рівень забрудненості).
Лівий берег
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою: вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 29 (низький рівень забрудненості).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 45 (низький рівень забрудненості).
Доповнення
Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), О3 (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.
Нагадаємо
Зранку 24 лютого у Києві було зафіксовано високий рівень забрудненості повітря через накопичення пилу та маловітряну погоду. КМДА рекомендує зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити більше води.