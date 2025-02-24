У Києві нормалізувалася якість повітря: спостерігається низький рівень забрудненості

У Києві нормалізувалась якість повітря, рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються, передає УНН із посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Станом на 18:00 24 лютого якість повітря в Києві нормалізувалася. У місті спостерігається низький рівень забрудненості, всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються, - йдеться у повідомленні.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 26 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 40 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою просп. Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 31 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою просп. Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 41 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 49 (низький рівень забрудненості).

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою: вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 29 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 45 (низький рівень забрудненості).

Доповнення

Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), О3 (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

Нагадаємо

Зранку 24 лютого у Києві було зафіксовано високий рівень забрудненості повітря через накопичення пилу та маловітряну погоду. КМДА рекомендує зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити більше води.