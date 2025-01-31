В Киеве нормализовалось качество воздуха - КГГА
Киев • УНН
КГГА сообщает о нормализации качества воздуха в Киеве по состоянию на утро 31 января. Уровень загрязненности низкий, хотя датчики могут ошибочно реагировать на туман как на пыль из-за высокой влажности.
В Киеве нормализовалось качество воздуха на утро 31 января, уровень загрязненности низкий, хотя датчики могут ошибочно реагировать на туман как на пыль из-за высокой влажности, сообщили в КГГА в пятницу, пишет УНН.
Детали
"Качество воздуха в Киеве нормализовалось", - сообщили в КГГА в соцсетях.
На 08:00 31 января уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий, радиационный фон во всем городе в норме, по данным Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
В то же время в Департаменте отмечают, что некоторые датчики наблюдения за качеством атмосферного воздуха при относительной влажности 95% и выше могут реагировать на туман как на пыль. Это может приводить к интерпретации тумана как загрязнения, что в свою очередь может влиять на завышенные показатели индекса качества воздуха.
Напомним
Накануне сообщалось об ухудшении качества воздуха в Киеве.
В Киеве ухудшилось состояние воздуха: что советуют делать жителям столицы30.01.25, 12:55 • 27690 просмотров