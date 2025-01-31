В Киеве нормализовалось качество воздуха - КГГА

В Киеве нормализовалось качество воздуха на утро 31 января, уровень загрязненности низкий, хотя датчики могут ошибочно реагировать на туман как на пыль из-за высокой влажности, сообщили в КГГА в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Качество воздуха в Киеве нормализовалось", - сообщили в КГГА в соцсетях.

На 08:00 31 января уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий, радиационный фон во всем городе в норме, по данным Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

В то же время в Департаменте отмечают, что некоторые датчики наблюдения за качеством атмосферного воздуха при относительной влажности 95% и выше могут реагировать на туман как на пыль. Это может приводить к интерпретации тумана как загрязнения, что в свою очередь может влиять на завышенные показатели индекса качества воздуха.

Напомним

Накануне сообщалось об ухудшении качества воздуха в Киеве.

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