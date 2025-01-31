У Києві нормалізувалася якість повітря - КМДА

У Києві нормалізувалася якість повітря на ранок 31 січня, рівень забрудненості низький, хоча датчики можуть помилково реагувати на туман як на пил через високу вологість, повідомили у КМДА у п'ятницю, пише УНН.

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"Якість повітря в Києві нормалізувалася", - повідомили у КМДА у соцмережах.

На 08:00 31 січня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький, радіаційний фон у всьому місті у нормі, за даними Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Водночас у Департаменті зазначають, що деякі датчики спостереження за якістю атмосферного повітря при відносній вологості 95% і вище можуть реагувати на туман як на пил. Це може призводити до інтерпретування туману як забруднення, що своєю чергою може впливати на завищені показники індексу якості повітря.

Нагадаємо

Напередодні повідомлялося про погіршення якості повітря у Києві.

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