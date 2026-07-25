В Киеве на ступенях заведения питания нашли два корпуса гранат - полиция устанавливает обстоятельства
Киев • УНН
В Днепровском районе Киева обнаружили куртку с двумя корпусами гранат и запалом. Полиция изъяла опасные предметы, продолжаются следственные действия.
В субботу, 25 июля, в Днепровском районе Киева обнаружили два корпуса гранат и запал к ним. Правоохранители изъяли их, сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП Украины в Киеве.
Детали
По данным полиции, сообщение об опасной находке поступило в полицию сегодня около 13:00. На перилах лестницы, ведущей к одному из заведений питания, была обнаружена куртка, внутри которой находились два корпуса гранат и запал к ним.
На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа районного управления полиции и взрывотехники столичного главка. Полицейские изъяли опасные предметы. Сейчас правоохранители решают вопрос о правовой квалификации, устанавливают происхождение изъятых предметов и личность, которая их оставила. Продолжаются следственные действия
Напомним
В начале июля в Киеве произошел инцидент. Мопедист, которого остановили за нарушение ПДД и установили его нахождение в СЗЧ, начал угрожать гранатой, после чего произошел взрыв, двое полицейских ранены, правонарушитель от полученных травм скончался в медицинском учреждении.