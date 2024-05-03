В Киеве на проспекте Бажана из-за ДТП затруднено движение транспорта

В Киеве на проспекте Николая Бажана от станции метро "Вырлица" в направлении Харьковской площади затруднено движение транспорта из-за ДТП, сообщили в патрульной полиции столицы в четверг, пишет УНН.

Детали

"В связи с ДТП на проспекте Николая Бажана, затруднено движение транспорта от станции метро "Вырлица" в направлении Харьковской площади", - говорится в сообщении патрульных в соцсетях.

Патрульные, как указано, обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия.

Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута поездки.

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