В Киеве на проспекте Бажана из-за ДТП затруднено движение транспорта
Киев • УНН
На проспекте Николая Бажана от станции метро "Вырлица" в направлении Харьковской площади затруднено движение транспорта из-за ДТП, полиция обеспечивает безопасность на месте происшествия.
В Киеве на проспекте Николая Бажана от станции метро "Вырлица" в направлении Харьковской площади затруднено движение транспорта из-за ДТП, сообщили в патрульной полиции столицы в четверг, пишет УНН.
Детали
"В связи с ДТП на проспекте Николая Бажана, затруднено движение транспорта от станции метро "Вырлица" в направлении Харьковской площади", - говорится в сообщении патрульных в соцсетях.
Патрульные, как указано, обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия.
Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута поездки.
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