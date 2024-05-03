У Києві на проспекті Бажана через ДТП ускладнено рух транспорту
Київ • УНН
На проспекті Миколи Бажана від станції метро "Вирлиця" в напрямку Харківської площі ускладнено рух транспорту через ДТП, поліція забезпечує безпеку на місці події.
У Києві на проспекті Миколи Бажана від станції метро "Вирлиця" в напрямку Харківської площі ускладнено рух транспорту через ДТП, повідомили у патрульній поліції столиці у четвер, пише УНН.
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"У зв'язку з ДТП на проспекті Миколи Бажана, ускладнений рух транспорту від станції метро "Вирлиця" у напрямку Харківської площі", - ідеться у повідомленні патрульних у соцмережах.
Патрульні, як вказано, забезпечують безпеку дорожнього руху на місці події.
Водіїв закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.
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