В Киеве мужчина пырнул ножом жену на глазах у дочери и убежал

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Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны

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Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
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8 января  •  180237 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

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Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
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Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

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