В Киеве мужчина пырнул ножом жену на глазах у дочери и убежал

В Днепровском районе столицы мужчина пырнул ножом женщину во время ссоры. Все произошло на глазах их дочери. После содеянного мужчина пытался убежать, однако его задержали правоохранители. О случае рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Киева, передает УНН.

Происшествие произошло сегодня в Днепровском районе. На спецлинию 112 позвонила обеспокоенная заявительница, которая рассказала, что ее отец ударил ножом мать и убежал с места происшествия.

Стражи порядка оперативно прибыли по нужному адресу, узнали описание вероятного злоумышленника и начали его поиски. Проверив прилегающие территории, патрульные обнаружили и задержали мужчину, похожего по описанию заявительницы. - поделились деталями происшествия правоохранители.

Детали

Отмечается, что когда патрульные задержали мужчину он не отрицал содеянного.

Стражи порядка также помогли транспортировать раненую женщину в карету скорой и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

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