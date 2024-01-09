На Киевщине группа молодых людей поджигала релейные шкафы, которые отвечают за работу светофора на железнодорожных путях

На Киевщине четверо парней обливали легковоспламеняющейся жидкостью и поджигали релейные шкафы, которые отвечают за работу светофора на железнодорожных путях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

На перегоне Барышевка-Борисполь четверо парней облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли комплекс автоматических устройств, которые отвечают за работу светофора на железнодорожных путях - говорится в сообщении полиции.

Как выяснили полицейские, юноши получили "заказ" от неустановленного лица через мессенджер "Telegram". За денежное вознаграждение ребята совершили на железнодорожном перегоне четыре аналогичных поджога.

Двух 16-летних и 14-летнего жителей Борисполя задержали и поместили в изолятор временного содержания. Также к совершению указанных правонарушений причастен их 19-летний товарищ, указали в полиции.

По данному факту четырем злоумышленникам следователи сообщили о подозрении (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 277 УКУ). Сейчас правоохранители устанавливают заказчиков преступления.

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