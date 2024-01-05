На Волыни правоохранитель насмерть сбил подростка: начато уголовное производство

Работники ГБР начали расследование по факту ДТП на Волыни с участием правоохранителя, в котором погиб 14-летний пешеход. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Детали

Трагедия произошла около 20 часов 4 января в селе Пульмо Ковельского района.

Водитель служебного автомобиля, милиционер, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожной обстановки во время дождя и совершил наезд на пешехода. 14-летний юноша двигался в попутном направлении, от полученных травм парень погиб на месте происшествия - говорится в сообщении ГБР.

Начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Проводятся неотложные следственные действия, назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств трагедии.

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