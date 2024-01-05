На Волыни правоохранитель насмерть сбил подростка: начато уголовное производство
На Волыни правоохранитель сбил насмерть подростка; ведется расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.
Потепление снижает потребление электричества, враг обстрелял ТЭС в восточном регионе и ТЭЦ в южном - Укрэнерго
Потребление электроэнергии в Украине снижается с потеплением.
В Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке: пострадали женщина с тремя детьми
В результате пожара на последнем этаже криворожской многоэтажки пострадали женщина и трое детей, все госпитализированы. Сейчас пожар ликвидирован.
Столкновение поездов в Индонезии: число жертв возросло до 4, по меньшей мере 22 ранены
В результате столкновения двух поездов в Индонезии погибли четыре члена экипажа, от 22 до 37 человек получили ранения, все пассажиры были эвакуированы. Причина столкновения неизвестна.
Меркель не приедет на похороны экс-главы Бундестага Вольфганга Шойбле
Ангела Меркель посетит государственную церемонию прощания с Вольфгангом Шойбле в Берлине, но не приедет на его похороны в Оффенбурге.
Переговоры между рф и ираном о продаже ракет продвигаются, Украине срочно нужна поддержка - посол США Бринк
россия ведет переговоры о покупке баллистических ракет у Ирана, что вызывает беспокойство США; посол Бринк подчеркивает насущную необходимость поддержки Украины.
Армия рф 24 раза ударила по Донецкой области, Авдеевка страдает от массированных атак - полиция
Российские войска 24 раза атаковали Донецкую область, обстреляв 6 населенных пунктов и повредив 39 гражданских объектов, в том числе школу и жилые дома; погибли женщина и мужчина, еще двое гражданских получили ранения.
Дефицита электроэнергии нет, в результате вражеских обстрелов были проблемы со светом в трех областях - Минэнерго
В Украине нет дефицита электроэнергии, но три региона испытали проблемы со светом из-за российских обстрелов; ремонтные работы продолжаются.
Поставлял продукты питания для врага: в Киеве задержан владелец агрохолдинга
Служба безопасности Украины задержала в Киеве владельца крупного агрохолдинга, который поставлял продовольствие российским войскам в оккупированном Херсоне.
В Севастополе объявлена воздушная тревога, в районе бухт виднеется дым
Воздушная тревога прозвучала в Севастополе; военные рф используют табельные средства маскировки.