На Волині правоохоронець на смерть збив підлітка: розпочато кримінальне провадження
Київ • УНН
На Волині правоохоронець збив на смерть підлітка; ведеться розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.
Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом ДТП на Волині за участю правоохоронця, в якій загинув 14-річний пішохід. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Деталі
Трагедія сталася близько 20 години 4 січня у селі Пульмо Ковельського району.
Водій службового автомобіля, правоохоронець, не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки під час дощу та скоїв наїзд на пішохода. 14-річний юнак рухався в попутному напрямку, від отриманих травм хлопець загинув на місці події
Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України). Проводяться невідкладні слідчі дії, призначено низку експертиз для встановлення усіх обставин трагедії.
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