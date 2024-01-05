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На Волині правоохоронець на смерть збив підлітка: розпочато кримінальне провадження

На Волині правоохоронець на смерть збив підлітка: розпочато кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 21825 перегляди

На Волині правоохоронець збив на смерть підлітка; ведеться розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом ДТП на Волині за участю правоохоронця, в якій загинув 14-річний пішохід. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань. 

Деталі 

Трагедія сталася близько 20 години 4 січня у селі Пульмо Ковельського району.

Водій службового автомобіля, правоохоронець, не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки під час дощу та скоїв наїзд на пішохода. 14-річний юнак рухався в попутному напрямку, від отриманих травм хлопець загинув на місці події

- йдеться у повідомленні ДБР.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України). Проводяться невідкладні слідчі дії, призначено низку експертиз для встановлення усіх обставин трагедії.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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