На Київщині група молодиків підпалювала релейні шафи, які відповідають за роботу світлофора на залізничних коліях
Київ • УНН
Четверо молодиків на чиємусь "замовленні" за гроші підпалили шафи сигнальних реле на залізниці в Київській області; їх затримала поліція.
На Київщині четверо хлопців обливали легкозаймистою рідиною та підпалювали релейні шафи, які відповідають за роботу світлофора на залізничних коліях. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.
На перегоні Баришівка-Бориспіль четверо хлопців облили легкозаймистою рідиною та підпалили комплекс автоматичних пристроїв, які відповідають за роботу світлофора на залізничних коліях
Як зʼясували поліцейські, юнаки отримали "замовлення" від невстановленої особи через месенджер "Telegram". За грошову винагороду хлопці здійснили на залізничному перегоні чотири аналогічні підпали.
Двох 16-річних та 14-річного жителів Борисполя затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також до вчинення вказаних правопорушень причетний їх 19-річний товариш, вказали в поліції.
За даним фактом чотирьом зловмисникам слідчі повідомили про підозру (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 277 ККУ). Наразі правоохоронці встановлюють замовників злочину.
На Волині правоохоронець на смерть збив підлітка: розпочато кримінальне провадження05.01.24, 11:11 • 21825 переглядiв