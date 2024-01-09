У Києві чоловік штрикнув ножем дружину на очах у доньки та втік

У Дніпровському районі столиці чоловік штрикнув ножем жінку під час сварки. Все відбулось на очах їхньої доньки. Після скоєного, чоловік намагався втекти, однак його затримали правоохоронці. Про випадок розповіли у пресслужбі Патрульної поліції Києва, передає УНН.

Подія сталася сьогодні у Дніпровському районі. На спецлінію 112 зателефонувала стурбована заявниця, яка розповіла, що її батько вдарив ножем матір та побіг з місця події.

Охоронці порядку оперативно прибули за потрібною адресою, дізнались опис ймовірного зловмисника та розпочали його пошуки. Перевіривши прилеглі території, патрульні виявили та затримали чоловіка, схожого за описом заявниці. – поділились деталями події правоохоронці.

Деталі

Зазначається, що коли патрульні затримали чоловіка він не заперечував скоєного.

Охоронці порядку також допомогли транспортувати поранену жінку до карети швидкої та викликали на місце події слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин.

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