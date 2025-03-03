В Киеве мужчина нашел пакет с гранатами
Киев • УНН
На Подоле мужчина нашел пакет с вероятными гранатами во время проведения работ. Полиция оцепила место происшествия и вызвала взрывотехников, также напомнила правила обращения с подозрительными предметами.
В Подольском районе столицы мужчина нашел пакет, вероятно, с гранатами. Правоохранители огородили место происшествия. Об этом сообщила Патрульная полиция Киева, передает УНН.
Детали
Указывается, что на линию "112" поступило сообщение о обнаружении опасного предмета. Заявитель рассказал, что рядом с местом проведения работ он обнаружил пакет с вероятными гранатами. Полиция прибыла по адресу, оцепила место происшествия и вызвала следователей и взрывотехников.
Полиция сообщает о алгоритме действий – что нужно делать при обнаружении опасного предмета:
- сохранять спокойствие;
- сообщить о подозрительном предмете лицам, находящимся рядом;
- обозначить или огородить место, где находится опасная находка;
- негайно сообщить о взрывчатке спецслужбам;
- не пытайтесь перемещать подозрительный предмет или изменять его положение;
- ожидать на безопасном расстоянии от предмета взрывотехников или спасателей.
Напоминаем
В 2024 году в селе Малый Березный на Закарпатье женщина во время застолья подорвала гранату - погибла почти вся семья, выжил только ее 14-летний сын, который вызвал полицию. На вызов выехала следственно-оперативная группа, а также инспекторы криминалистической лаборатории. В помещении посреди комнаты полицейские обнаружили тела трех человек: 32-летней матери заявителя, его 55-летней бабушки и 70-летнего дедушки.