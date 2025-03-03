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В Киеве мужчина нашел пакет с гранатами

Киев • УНН

 • 40329 просмотра

На Подоле мужчина нашел пакет с вероятными гранатами во время проведения работ. Полиция оцепила место происшествия и вызвала взрывотехников, также напомнила правила обращения с подозрительными предметами.

В Киеве мужчина нашел пакет с гранатами

В Подольском районе столицы мужчина нашел пакет, вероятно, с гранатами. Правоохранители огородили место происшествия. Об этом сообщила Патрульная полиция Киева, передает УНН.

Детали

Указывается, что на линию "112" поступило сообщение о обнаружении опасного предмета. Заявитель рассказал, что рядом с местом проведения работ он обнаружил пакет с вероятными гранатами. Полиция прибыла по адресу, оцепила место происшествия и вызвала следователей и взрывотехников.

Полиция сообщает о алгоритме действий – что нужно делать при обнаружении опасного предмета:

  • сохранять спокойствие;
  • сообщить о подозрительном предмете лицам, находящимся рядом;
  • обозначить или огородить место, где находится опасная находка;
  • негайно сообщить о взрывчатке спецслужбам;
  • не пытайтесь перемещать подозрительный предмет или изменять его положение;
  • ожидать на безопасном расстоянии от предмета взрывотехников или спасателей.

Напоминаем

В 2024 году в селе Малый Березный на Закарпатье женщина во время застолья подорвала гранату - погибла почти вся семья, выжил только ее 14-летний сын, который вызвал полицию. На вызов выехала следственно-оперативная группа, а также инспекторы криминалистической лаборатории. В помещении посреди комнаты полицейские обнаружили тела трех человек: 32-летней матери заявителя, его 55-летней бабушки и 70-летнего дедушки.

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