У Києві чоловік знайшов пакунок з гранатами
Київ • УНН
На Подолі чоловік знайшов пакунок з ймовірними гранатами під час проведення робіт. Поліція огородила місце події та викликала вибухотехніків, також нагадала правила поводження з підозрілими предметами.
У Подільському районі столиці чоловік знайшов пакунок, ймовірно, з гранатами. Правоохоронці огородили місце події. Про це повідомила Патрульна поліція Києва, передає УНН.
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Зазначається, що на лінію "112" надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмета. Заявник розповів, що поряд з місцем проведення робіт він вияв пакунок з ймовірними гранатами. Поліція прибула за адресою, огородила місце події та викликала слідчих й вибухотехніків.
Поліція повідомляє про алгоритм дій – що треба робити при знаходженні небезпечного предмета:
- зберігати спокій;
- повідомити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч;
- позначити чи огородити місце, де знаходиться небезпечна знахідка;
- негайно повідомити про вибухівку спецслужби;
- не намагатися переміщувати підозрілий предмет або змінювати його положення;
- очікувати на безпечній відстані від предмета вибухотехніків чи рятувальників.
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У 2024 році у селі Малий Березний на Закарпатті жінка під час застілля підірвала гранату - загинула майже вся родина, вижив лише її 14-річний син, який викликав поліцію. За викликом виїхала слідчо-оперативна група, а також інспектори криміналістичної лабораторії. У помешканні посеред кімнати поліцейські виявили тіла трьох людей: 32-річної матері заявника, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся.