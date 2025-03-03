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У Києві чоловік знайшов пакунок з гранатами

Київ • УНН

 • 40342 перегляди

На Подолі чоловік знайшов пакунок з ймовірними гранатами під час проведення робіт. Поліція огородила місце події та викликала вибухотехніків, також нагадала правила поводження з підозрілими предметами.

У Києві чоловік знайшов пакунок з гранатами

У Подільському районі столиці чоловік знайшов пакунок, ймовірно, з гранатами. Правоохоронці огородили місце події. Про це повідомила Патрульна поліція Києва, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що на лінію "112" надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмета. Заявник розповів, що поряд з місцем проведення робіт він вияв пакунок з ймовірними гранатами. Поліція прибула за адресою, огородила місце події та викликала слідчих й вибухотехніків.

Поліція повідомляє про алгоритм дій – що треба робити при знаходженні небезпечного предмета:

  • зберігати спокій;
    • повідомити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч;
      • позначити чи огородити місце, де знаходиться небезпечна знахідка;
        • негайно повідомити про вибухівку спецслужби;
          • не намагатися переміщувати підозрілий предмет або змінювати його положення;
            • очікувати на безпечній відстані від предмета вибухотехніків чи рятувальників.

              Нагадаємо

              У 2024 році у селі Малий Березний на Закарпатті жінка під час застілля підірвала гранату - загинула майже вся родина, вижив лише її 14-річний син, який викликав поліцію. За викликом виїхала слідчо-оперативна група, а також інспектори криміналістичної лабораторії. У помешканні посеред кімнати поліцейські виявили тіла трьох людей: 32-річної матері заявника, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся.

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