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В Киеве могут рекомендовать дистанционку в школах в случае роста заболеваемости - КГГА

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 08:59  •  2330 просмотра

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Школы Киева могут перейти на дистанционное обучение, если заболеваемость гриппом и ОРВИ среди школьников продолжит резко расти.

В случае роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников учебные заведения в Киеве могут рекомендовать перевести на дистанционное обучение, сообщили в КГГА во вторник, пишет УНН.

Детали

Столичные власти сообщают, что медики призывают родителей не водить детей с симптомами болезни в детские сады и школы.

"В столице растет заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей: за прошедшую неделю выявлено 11 305 случаев (на 2 244 случая больше, чем в предыдущую неделю)", - отметили в КГГА.

Чтобы предупредить стремительное распространение инфекций, медики также призывают соблюдать меры эпидемиологической безопасности и сознательно относиться к здоровью.

Если уровень заболеваемости среди школьников и в дальнейшем будет расти, город будет вынужден рекомендовать столичным учебным заведениям работать дистанционно

- отметили в КГГА в соцсетях

На Киевщине резко возросло количество больных гриппом и ОРВИ30 январь 2024, 13:08 • 79328 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КиевЗдоровье
kievКиев
У Києві можуть рекомендувати дистанційку у школах у разі росту захворюваності - КМДА
Kyiv City State Administration: Distance learning in schools may be recommended in case of increase in morbidity
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