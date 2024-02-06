В Киеве могут рекомендовать дистанционку в школах в случае роста заболеваемости - КГГА

В случае роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников учебные заведения в Киеве могут рекомендовать перевести на дистанционное обучение, сообщили в КГГА во вторник, пишет УНН.

Детали

Столичные власти сообщают, что медики призывают родителей не водить детей с симптомами болезни в детские сады и школы.

"В столице растет заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей: за прошедшую неделю выявлено 11 305 случаев (на 2 244 случая больше, чем в предыдущую неделю)", - отметили в КГГА.

Чтобы предупредить стремительное распространение инфекций, медики также призывают соблюдать меры эпидемиологической безопасности и сознательно относиться к здоровью.

Если уровень заболеваемости среди школьников и в дальнейшем будет расти, город будет вынужден рекомендовать столичным учебным заведениям работать дистанционно - отметили в КГГА в соцсетях

На Киевщине резко возросло количество больных гриппом и ОРВИ