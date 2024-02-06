У Києві можуть рекомендувати дистанційку у школах у разі росту захворюваності - КМДА
Київ • УНН
Школи Києва можуть перейти на дистанційне навчання, якщо захворюваність на грип та ГРВІ серед школярів продовжить різко зростати.
У разі росту захворюваності грип та ГРВІ серед школярів заклади освіти у Києві можуть рекомендувати перевести на дистанційне навчання, повідомили у КМДА у вівторок, пише УНН.
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Столична влада повідомляє, що медики закликають батьків не водити дітей із симптомами хвороби до дитячих садків та шкіл.
"У столиці зростає захворюваність на грип та ГРВІ серед дітей: за минулий тиждень виявлено 11 305 випадків (на 2 244 випадки більше, ніж у попередній тиждень)", - зауважили у КМДА.
Щоб попередити стрімке розповсюдження інфекцій, медики також закликають дотримуватися заходів епідеміологічної безпеки та свідомо ставитися до здоров’я.
Якщо рівень захворюваності серед школярів і надалі зростатиме, місто буде змушене рекомендувати столичним закладам освіти працювати дистанційно
На Київщині різко зросла кількість хворих на грип та ГРВІ30.01.24, 15:08 • 81585 переглядiв