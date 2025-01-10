В Киеве ликвидируют последствия ночной атаки рф дронами: показали масштабы разрушений
Киев • УНН
Российский беспилотник попал в технический этаж 16-этажки в Соломенском районе Киева. Спасатели расчищают опасные конструкции, поврежден также легковой автомобиль.
В Киеве продолжается ликвидация последствий ночной атаки российских войск дронами, сообщили в ГСЧС Украины и показали на фото масштабы разрушений, пишет УНН.
Детали
"Ночью 10 января враг атаковал столицу ударными БпЛА. В Соломенском районе беспилотник попал в технический этаж жилой 16-этажки. К счастью, пожара удалось избежать", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.
Во дворе, как указано, поврежден легковой автомобиль. "Предварительно, без пострадавших", - говорится в сообщении.
"По состоянию на 10:30 опасные конструкции с крыши и технического этажа уже расчищены. Продолжаются работы на лестничной клетке", - указали в ГСЧС.
На месте происшествия работают 28 спасателей и задействовано 5 единиц техники от ГСЧС.
Напомним
В Соломенском районе Киева обломки вражеского беспилотника повредили многоэтажку. Инцидент произошел около 2 часов ночи 10 января, пострадавших нет.