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В Киеве ликвидируют последствия ночной атаки рф дронами: показали масштабы разрушений

В Киеве ликвидируют последствия ночной атаки рф дронами: показали масштабы разрушений

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Российский беспилотник попал в технический этаж 16-этажки в Соломенском районе Киева. Спасатели расчищают опасные конструкции, поврежден также легковой автомобиль.

В Киеве продолжается ликвидация последствий ночной атаки российских войск дронами, сообщили в ГСЧС Украины и показали на фото масштабы разрушений, пишет УНН.

Детали

"Ночью 10 января враг атаковал столицу ударными БпЛА. В Соломенском районе беспилотник попал в технический этаж жилой 16-этажки. К счастью, пожара удалось избежать", - сообщили в ГСЧС в соцсетях. 

Во дворе, как указано, поврежден легковой автомобиль. "Предварительно, без пострадавших", - говорится в сообщении. 

"По состоянию на 10:30 опасные конструкции с крыши и технического этажа уже расчищены. Продолжаются работы на лестничной клетке", - указали в ГСЧС.

На месте происшествия работают 28 спасателей и задействовано 5 единиц техники от ГСЧС.

Напомним

В Соломенском районе Киева обломки вражеского беспилотника повредили многоэтажку. Инцидент произошел около 2 часов ночи 10 января, пострадавших нет.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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