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У Києві ліквідують наслідки нічної атаки рф дронами: показали масштаби руйнувань

Київ • УНН

 • 30131 перегляди

Російський безпілотник влучив у технічний поверх 16-поверхівки в Солом'янському районі Києва. Рятувальники розчищають небезпечні конструкції, пошкоджено також легковий автомобіль.

У Києві триває ліквідація наслідків нічної атаки російських військ дронами, повідомили у ДСНС України і показали на фото масштаби руйнувань, пише УНН.

Деталі

"Вночі 10 січня ворог атакував столицю ударними БпЛА. У Солом’янському районі безпілотник влучив у технічний поверх житлової 16-поверхівки. На щастя, пожежі вдалося уникнути", - повідомили у ДСНС у соцмережах. 

У дворі, як вказано, пошкоджений легковий автомобіль. "Попередньо, без постраждалих", - ідеться у повідомленні. 

"Станом на 10:30 небезпечні конструкції з даху та технічного поверху вже розчищені. Тривають роботи на сходовій клітині", - вказали у ДСНС.

На місці події працюють 28 рятувальників і задіяно 5 одиниць техніки від ДСНС.

Нагадаємо

У Солом'янському районі Києва уламки ворожого безпілотника пошкодили багатоповерхівку. Інцидент стався близько 2-ї години ночі 10 січня, постраждалих немає.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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