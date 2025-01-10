У Києві ліквідують наслідки нічної атаки рф дронами: показали масштаби руйнувань
Київ • УНН
Російський безпілотник влучив у технічний поверх 16-поверхівки в Солом'янському районі Києва. Рятувальники розчищають небезпечні конструкції, пошкоджено також легковий автомобіль.
У Києві триває ліквідація наслідків нічної атаки російських військ дронами, повідомили у ДСНС України і показали на фото масштаби руйнувань, пише УНН.
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"Вночі 10 січня ворог атакував столицю ударними БпЛА. У Солом’янському районі безпілотник влучив у технічний поверх житлової 16-поверхівки. На щастя, пожежі вдалося уникнути", - повідомили у ДСНС у соцмережах.
У дворі, як вказано, пошкоджений легковий автомобіль. "Попередньо, без постраждалих", - ідеться у повідомленні.
"Станом на 10:30 небезпечні конструкції з даху та технічного поверху вже розчищені. Тривають роботи на сходовій клітині", - вказали у ДСНС.
На місці події працюють 28 рятувальників і задіяно 5 одиниць техніки від ДСНС.
Нагадаємо
У Солом'янському районі Києва уламки ворожого безпілотника пошкодили багатоповерхівку. Інцидент стався близько 2-ї години ночі 10 січня, постраждалих немає.