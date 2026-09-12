В Киеве из-за воздушной угрозы остановили движение Kyiv City Express в обоих направлениях
Киев • УНН
Движение Kyiv City Express временно приостановили в обоих направлениях из-за повышенной воздушной угрозы. Возобновления ожидают после ее завершения.
В Киеве из-за повышенной воздушной угрозы временно приостановили движение поездов Kyiv City Express в обоих направлениях. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.
Детали
Решение приняли по указанию мониторинговой группы "Укрзализныци".
Просим быть осторожными во время остановок по соображениям безопасности. Находитесь на расстоянии 200 м от железнодорожной инфраструктуры или в укрытиях
Движение городской электрички по кольцу возобновят после завершения воздушной угрозы.
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