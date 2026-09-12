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В Киеве из-за воздушной угрозы остановили движение Kyiv City Express в обоих направлениях

Киев • УНН

 • 1372 просмотра

Движение Kyiv City Express временно приостановили в обоих направлениях из-за повышенной воздушной угрозы. Возобновления ожидают после ее завершения.

В Киеве из-за воздушной угрозы остановили движение Kyiv City Express в обоих направлениях

В Киеве из-за повышенной воздушной угрозы временно приостановили движение поездов Kyiv City Express в обоих направлениях. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.

Детали

Решение приняли по указанию мониторинговой группы "Укрзализныци".

Просим быть осторожными во время остановок по соображениям безопасности. Находитесь на расстоянии 200 м от железнодорожной инфраструктуры или в укрытиях

– говорится в сообщении.

Движение городской электрички по кольцу возобновят после завершения воздушной угрозы.

Россия снова атакует железную дорогу: в Луцке дрон попал в пассажирский поезд12.09.26, 16:04 • 10204 просмотра

Степан Гафтко

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