В Киеве из-за воздушной угрозы остановили движение Kyiv City Express в обоих направлениях

В Киеве из-за повышенной воздушной угрозы временно приостановили движение поездов Kyiv City Express в обоих направлениях. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.

Детали

Решение приняли по указанию мониторинговой группы "Укрзализныци".

Просим быть осторожными во время остановок по соображениям безопасности. Находитесь на расстоянии 200 м от железнодорожной инфраструктуры или в укрытиях – говорится в сообщении.

Движение городской электрички по кольцу возобновят после завершения воздушной угрозы.

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