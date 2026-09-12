У Києві через повітряну загрозу зупинили рух Kyiv City Express в обох напрямках
Київ • УНН
Рух Kyiv City Express тимчасово призупинили в обох напрямках через підвищену повітряну загрозу. Відновлення очікують після її завершення.
У Києві через підвищену повітряну загрозу тимчасово призупинили рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.
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Рішення ухвалили за вказівкою моніторингової групи "Укрзалізниці".
Просимо бути обачними під час безпекових зупинок. Перебувайте на відстані 200 м від залізничної інфраструктури або в укриттях
Рух міської електрички по кільцю відновлять після завершення повітряної загрози.
росія знову атакує залізницю, у Луцьку дрон влучив у пасажирський потяг12.09.26, 16:04 • 7520 переглядiв