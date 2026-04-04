В Киеве из-за атаки рф горело здание с офисами и складами - показали последствия
Киев • УНН
В Киеве из-за атаки БПЛА загорелось офисно-складское здание на площади 125 квадратных метров. Пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет.
В Киеве в результате попадания российского дрона возник пожар в 3-этажном офисно-складском здании, его потушили, сообщили в субботу в ГУ ГСЧС в Киеве, показав последствия, пишет УНН.
Детали
"В результате попадания вражеского БпЛА возник пожар на первом этаже трехэтажного офисно-складского здания", - указали в ГСЧС.
"Пожар был локализован в 07.35 на площади 125 кв.м, а в 08.07 - ликвидирован", - сообщили в ГСЧС.
Последствия утренней атаки в Киеве ликвидированы. Жертв и пострадавших, как указано, нет.
