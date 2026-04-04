У Києві через атаку рф горіла будівля з офісами і складами - показали наслідки
Київ • УНН
У Києві через атаку БпЛА загорілася офісно-складська будівля на площі 125 квадратних метрів. Пожежу ліквідовано, жертв та постраждалих немає.
У Києві внаслідок влучання російського дрона виникла пожежа у 3-поверховій офісно-складській будівлі, її загасили, повідомили у суботу у ГУ ДСНС у Києві, показавши наслідки, пише УНН.
Деталі
"Внаслідок влучання ворожого БпЛА виникла пожежа на першому поверсі триповерхової офісно-складської будівлі", - вказали у ДСНС.
"Пожежу було локалізовано о 07.35 на площі 125 кв.м, а о 08.07 - ліквідовано", - повідомили у ДСНС.
Наслідки ранкової атаки у Києві ліквідовано. Жертв і постраждалих, як вказано, немає.
260 з 286 запущених рф дронів знешкодили за ніч над Україною04.04.26, 08:37 • 2492 перегляди