В Киеве и области в ближайшее время будут продолжаться сильные порывы ветра
Киев • УНН
Укргидрометцентр предупреждает о сильных порывах ветра в Киеве и области до конца 30 сентября. КГВА предоставила рекомендации по безопасности во время сильного ветра.
В Киеве и Киевской области до конца суток будут удерживаться сильные порывы ветра. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра, передает УНН.
Также сильные порывы ветра прогнозируются и на завтра, 30 сентября.
«В ближайший час с удержанием до конца суток 29 сентября и в течение суток 30 сентября порывы 15-20 м/с», - говорится в сообщении Укргидрометцентра.
В Киевской городской военной администрации дали советы по безопасности.
«Учитывая сильный ветер, придерживайтесь следующих правил безопасности:
- не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
- плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;
- уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.
Будьте внимательны и осторожны!», - говорится в сообщении КГВА.
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