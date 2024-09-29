В Киеве и области в ближайшее время будут продолжаться сильные порывы ветра

В Киеве и Киевской области до конца суток будут удерживаться сильные порывы ветра. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра, передает УНН.

Также сильные порывы ветра прогнозируются и на завтра, 30 сентября.

«В ближайший час с удержанием до конца суток 29 сентября и в течение суток 30 сентября порывы 15-20 м/с», - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В Киевской городской военной администрации дали советы по безопасности.

«Учитывая сильный ветер, придерживайтесь следующих правил безопасности:

не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;



уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.



Будьте внимательны и осторожны!», - говорится в сообщении КГВА.

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