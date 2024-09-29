У Києві та області найближчим часом триватимуть сильні пориви вітру
Київ • УНН
Укргідрометцентр попереджає про сильні пориви вітру в Києві та області до кінця 30 вересня. КМВА надала рекомендації щодо безпеки під час сильного вітру.
У Києві та Київській області до кінця доби утримуватимуться сильні пориви вітру. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру, передає УНН.
Також сильні пориви вітру прогнозуються і на завтра, 30 вересня.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 вересня та впродовж доби 30 вересня пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
У Київській міській військовій адміністрації дали поради з безпеки.
"Зважаючи на сильний вітер, дотримуйтеся наступних безпекових правил:
- не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
- щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;
- приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.
Будьте уважні та обережні!", - йдеться у повідомленні КМВА.
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