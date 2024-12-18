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В Киеве и двух областях зафиксирована циркуляция вирусов гриппа

В Киеве и двух областях зафиксирована циркуляция вирусов гриппа

Киев  •  УНН

 • 8920 просмотра

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В Украине за неделю заболели 124 265 человек ОРВИ, гриппом и COVID-19, из них 73 733 - дети. В Тернопольской, Черкасской областях и Киеве зафиксирована циркуляция вирусов гриппа.

В трех регионах - Тернопольской, Черкасской областях и Киеве зафиксирована циркуляция вирусов гриппа. Незначительное превышение эпидемического порога зарегистрировано в тьох областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

«124 265 человек заболели в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 с 9 по 15 декабря, из них 73 733 - дети. Из-за осложнений в больницы попали 1 790 детей и 1 259 взрослых. У 569 пациентов диагностировали COVID-19, 209 - нуждались в госпитализации», - информирует Минздрав.

Сообщается, что незначительное превышение эпидемического порога зарегистрировано в Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

«В других регионах Украины ситуация с эпидемической активностью стабильная, наблюдается предэпидемический уровень. В трех регионах - Тернопольской, Черкасской областях и городе Киеве, по данным Центра общественного здоровья, зафиксирована циркуляция вирусов гриппа», - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала эпидсезона ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело более 1,3 млн человек. Это на 18,9% меньше чем в прошлом году. Из общего количества заболевших 14 169 имели COVID-19, 58 человек умерли.

В Минздраве отмечают, что лучшей защитой от осложнений гриппа и COVID-19 остаются прививки. Вакцинация против COVID-19 бесплатная. Сделать прививку можно, обратившись к своему семейному врачу.

«Против гриппа рекомендована ежегодная вакцинация. Вакцина не входит в перечень бесплатных прививок, однако доступна в аптеках. По данным на 15 декабря, прививки против гриппа сделали 98 987 человек», - информирует Минздрав.

Грипп уже циркулирует на западе Украины: Киев ожидает вспышку в январе9 дек. 2024, 13:59 • 15545 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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