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Грипп уже циркулирует на западе Украины: Киев ожидает вспышку в январе

Грипп уже циркулирует на западе Украины: Киев ожидает вспышку в январе

Киев  •  УНН

 • 3485 просмотра

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На западе Украины зафиксирована циркуляция гриппа, который в январе-феврале распространится на центр страны. Большинство смертельных случаев связаны с COVID-19, при этом все умершие были не вакцинированы или не завершили курс вакцинации.

В Украине наблюдается циркуляция гриппа, в частности на Западе. Ожидается, что в январе-феврале он распространяется на центральные области. Госпитализации остаются на низком уровне, но большинство смертельных случаев вызваны ковидом, особенно среди невакцинированных. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью, передает УНН

"Сейчас мы уже видим циркуляцию вируса гриппа в трех областях страны. Как всегда, ситуация начинается с Западной Украины, и потом, уже в январе-феврале, грипп будет постепенно распространяться на центральную часть. В западной части Украины уже есть циркуляция, в Киеве - еще нет", - сказал Кузин.

Он отметил, что несмотря на то, что переболело более миллиона украинцев, показатели госпитализации остаются на достаточно низком уровне. Это характерно для сезона острых респираторных вирусных инфекций. В то же время, значительная часть летальных случаев связана именно с ковидом. По состоянию на сегодня, с начала эпидемического сезона был зафиксирован 51 летальный случай, связанный с ковидом.

"100% этих людей либо не были вакцинированы, либо сделали только одну прививку и не завершили курс вакцинации, что было необходимо по медицинским показаниям", — добавил Кузин.

Есть ли в настоящее время вакцина против ковида?

По состоянию на сегодня, в Украине используется единственная вакцина, доступная на всей территории, - это вакцина, специфичная для Омикрон-штамма. Многие страны уже отказались от альтернативных производителей.

"Она защищает от универсального набора штаммов субварианта Омикрон, что позволяет использовать ее в широком диапазоне. Поскольку циркуляция штаммов Омикрон, в частности субварианта "флирт", продолжается, эта вакцина остается эффективной против всех Омикрон-специфических штаммов", — отметил Кузин.

Учитывая, что в настоящее время все мутации происходят вокруг этого субварианта, вакцина остается актуальной. Вакцины имеются в достаточном количестве как на национальном уровне, так и на уровне регионов.

"Вакцинация остается бесплатной, и хочу отметить, что в следующем году она также будет бесплатной", — добавил заместитель министра здравоохранения.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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