"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
В Киеве будут судить 17-летнюю мать, доведшую 7-месячного младенца до истощения: детали дела

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 17-летней матери, оставившей 7-месячного ребенка запертым в квартире на несколько дней. У малыша диагностировали поражение жизненно важных органов из-за истощения.

В Киеве будут судить 17-летнюю мать, доведшую 7-месячного младенца до истощения: детали дела

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 17-летней матери, которую обвиняют в злостном невыполнении обязанностей по уходу за 7-месячным ребенком. У малыша, которого женщина оставила одного запертым в квартире на несколько дней, диагностировали поражение жизненно важных органов из-за истощения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Детали

Согласно информации, инцидент произошел в январе 2025 года. Тогда знакомый женщины позвонил правоохранителям и сообщил, что несовершеннолетняя мать уехала в другую область, а сына оставила одного в арендованной квартире без еды и воды. Мальчик пробыл один в запертом помещении пять дней.

Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики диагностировали у мальчика поражение жизненно важных органов из-за истощения. Ребенок провел в реанимации больницы более 5 месяцев. Сейчас малыш находится под наблюдением врачей.

Выяснилось также, что мать и раньше не заботилась должным образом о сыне. В частности, его не кормили, не меняли подгузники, почти все время он лежал в неподвижном состоянии, из-за чего на его теле появились пролежни.

Таким образом, ювенальные прокуроры Днепровской окружной прокуратуры города Киева направили в суд обвинительный акт в отношении женщины. Ее действия квалифицированы по ч. 3 ст. 135, ст. 166 УКУ, в частности - оставление в опасности, повлекшее тяжкие последствия, и злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Напомним

В Николаеве погибли двое малолетних детей, которых мать оставила одних в квартире на полсуток. Во время первоочередных следственных действий правоохранители установили, что когда на следующий день женщина вернулась, обнаружила сына и дочь без признаков жизни. Вместе с тем, в ванной комнате был открыт кран горячей воды, а квартира заполнена паром.

Ранее сообщалось также, что в Одессе 39-летняя женщина выбросила младенца с пятого этажа общежития, ребенок погиб. Полиция расследует обстоятельства трагедии, работая с матерью.

Лилия Подоляк

Киев