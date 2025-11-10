В Киеве будут судить 17-летнюю мать, доведшую 7-месячного младенца до истощения: детали дела
Киев • УНН
Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 17-летней матери, оставившей 7-месячного ребенка запертым в квартире на несколько дней. У малыша диагностировали поражение жизненно важных органов из-за истощения.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Детали
Согласно информации, инцидент произошел в январе 2025 года. Тогда знакомый женщины позвонил правоохранителям и сообщил, что несовершеннолетняя мать уехала в другую область, а сына оставила одного в арендованной квартире без еды и воды. Мальчик пробыл один в запертом помещении пять дней.
Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики диагностировали у мальчика поражение жизненно важных органов из-за истощения. Ребенок провел в реанимации больницы более 5 месяцев. Сейчас малыш находится под наблюдением врачей.
Выяснилось также, что мать и раньше не заботилась должным образом о сыне. В частности, его не кормили, не меняли подгузники, почти все время он лежал в неподвижном состоянии, из-за чего на его теле появились пролежни.
Таким образом, ювенальные прокуроры Днепровской окружной прокуратуры города Киева направили в суд обвинительный акт в отношении женщины. Ее действия квалифицированы по ч. 3 ст. 135, ст. 166 УКУ, в частности - оставление в опасности, повлекшее тяжкие последствия, и злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.
