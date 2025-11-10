У Києві судитимуть 17-річну матір, яка довела 7-місячне немовля до виснаження: деталі справи
Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 17-річної матері, яка залишила 7-місячну дитину замкненою в квартирі на кілька днів. У малюка діагностували ураження життєво важливих органів через виснаження.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Деталі
Згідно з інформацією, інцидент трапився у січні 2025 року. Тоді знайомий жінки зателефонував правоохоронцям і повідомив, що неповнолітня матір поїхала в іншу область, а сина залишила одного в орендованій квартирі без їжі та води. Хлопчик пробув сам у зачиненому помешканні п’ять днів.
Його госпіталізували у вкрай важкому стані. Медики діагностували у хлопчика ураження життєво важливих органів через виснаження. Дитина провела реанімації лікарні понад 5 місяців. Наразі малюк перебуває під наглядом лікарів.
З’ясувалося також, що матір і раніше не піклувалась належним чином про сина. Зокрема, його не годували, не змінювали підгузки, майже весь час він лежав у нерухомому стані, через що на його тілі з’явились пролежні.
Відтак, ювенальні прокурори Дніпровської окружної прокуратури міста Києва скерували до суду обвинувальний акт щодо жінки. Її дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 135, ст. 166 ККУ, зокрема - залишення в небезпеці, що призвело до тяжких наслідків та злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.
