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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве арестовали банду рэкетиров, которую возглавлял гражданин рф

В Киеве арестовали банду рэкетиров, которую возглавлял гражданин рф

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 15:20  •  4644 просмотра

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СБУ арестовала преступную группировку, которая похищала и пытала предпринимателей, вымогая деньги. Банду возглавлял гражданин рф, бывший участник террористической группировки «восток».

В Киеве обезвредили преступную группировку рэкетиров, которые похищали и пытали предпринимателей, требуя у них деньги. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, пишет УНН.

Детали

В столице задержаны четыре бандита-рецидивиста, которые ранее отбывали наказание за различные преступления, включая разбой, наркоторговлю и незаконное хранение оружия. Ими руководил гражданин рф, который уже отбыл 5-летний тюремный срок в украинской тюрьме за участие в террористической группировке "восток", которая воевала против сил АТО. После выхода на свободу он создал преступную группу и продолжил криминальную деятельность.

По данным следствия, участники банды отслеживали успешных предпринимателей и фрилансеров, а затем требовали с них деньги под вымышленными предлогами.

В случае неуплаты "дани", рэкетиры похищали потерпевших и жестоко пытали, используя различные пытки и угрозы убийства.

В частности, фигуранты на улице похитили турецкого ИТ-специалиста, который имел вид на жительство в Украине. Злоумышленники отвезли его в гараж, в котором заранее обустроили застенок. Там рэкетиры начали требовать с иностранца 100 тыс. долларов. Потерпевший должен был перевести всю сумму со своего криптокошелька на электронный счет лидера банды.

Сотрудники СБУ задержали четырех злоумышленников "на горячем". На месте происшествия у них изъято огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: вымогательство, незаконное лишение свободы или похищение человека и пытки.

Действия главы банды и еще одного ее участника дополнительно квалифицированы как разбой, совершенный организованной группой в условиях военного положения.

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Ранее в Днепре нейтрализовали организованную преступную группировку, которая терроризировала жителей. А в Запорожье Служба безопасности Украины задержала рэкетиров, которые пытались "выбить" из жены одного из павших защитников 10 тыс. долларов несуществующего долга и угрожали убить ее и ребенка.

Угрозами заставляли предпринимателей платить надуманные долги: группа рэкетиров задержана во Львовской области25 января 2024, 16:04 • 22064 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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