В Киеве арестовали банду рэкетиров, которую возглавлял гражданин рф
Киев • УНН
СБУ арестовала преступную группировку, которая похищала и пытала предпринимателей, вымогая деньги. Банду возглавлял гражданин рф, бывший участник террористической группировки «восток».
В Киеве обезвредили преступную группировку рэкетиров, которые похищали и пытали предпринимателей, требуя у них деньги. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, пишет УНН.
Детали
В столице задержаны четыре бандита-рецидивиста, которые ранее отбывали наказание за различные преступления, включая разбой, наркоторговлю и незаконное хранение оружия. Ими руководил гражданин рф, который уже отбыл 5-летний тюремный срок в украинской тюрьме за участие в террористической группировке "восток", которая воевала против сил АТО. После выхода на свободу он создал преступную группу и продолжил криминальную деятельность.
По данным следствия, участники банды отслеживали успешных предпринимателей и фрилансеров, а затем требовали с них деньги под вымышленными предлогами.
В случае неуплаты "дани", рэкетиры похищали потерпевших и жестоко пытали, используя различные пытки и угрозы убийства.
В частности, фигуранты на улице похитили турецкого ИТ-специалиста, который имел вид на жительство в Украине. Злоумышленники отвезли его в гараж, в котором заранее обустроили застенок. Там рэкетиры начали требовать с иностранца 100 тыс. долларов. Потерпевший должен был перевести всю сумму со своего криптокошелька на электронный счет лидера банды.
Сотрудники СБУ задержали четырех злоумышленников "на горячем". На месте происшествия у них изъято огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.
Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: вымогательство, незаконное лишение свободы или похищение человека и пытки.
Действия главы банды и еще одного ее участника дополнительно квалифицированы как разбой, совершенный организованной группой в условиях военного положения.
Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним
Ранее в Днепре нейтрализовали организованную преступную группировку, которая терроризировала жителей. А в Запорожье Служба безопасности Украины задержала рэкетиров, которые пытались "выбить" из жены одного из павших защитников 10 тыс. долларов несуществующего долга и угрожали убить ее и ребенка.
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